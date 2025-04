Oficina de leitura em Guaratuba encerra “Viagens Extraordinárias de Júlio Verne”

Fotos: Divulgação

Após percorrer Matinhos e Pontal do Paraná, em 2024, o projeto de incentivo a leitura “Viagens Extraordinárias de Júlio Verne pelo Litoral do Paraná” chega à sua etapa final em Guaratuba nos dias 15 e 16 – terça e quarta da semana que vem –, com a oficina gratuita de Mediação de Leitura, ministrada por Daniele Rosa.

O objetivo da oficina é capacitar os participantes a se tornarem mediadores de leitura, permitindo que possam aplicar o incentivo à leitura no cotidiano. Além de inserir a prática da mediação dentro da economia criativa, favorecendo a geração de trabalho e renda.

“Como mediadora de leitura, vejo meu trabalho como uma ponte afetiva entre os livros e as pessoas. Não se trata de ensinar a gostar de ler, mas de compartilhar o encanto que a leitura pode nos proporcionar. Nas oficinas em Matinhos e Pontal do Paraná – e agora no encerramento em Guaratuba – nosso objetivo é justamente esse: despertar nos participantes essa sensibilidade e oferecer ferramentas para que cada um possa, dentro de sua própria realidade, se tornar um multiplicador desse prazer pela leitura.”, comentou Daniele.

Todos os participantes da oficina vão receber o livro “Os jovens e a leitura: Uma Nova Perspectiva”, da antropóloga Michèle Petit. Além disso, haverá um sorteio de um kit completo com as principais obras Júlio Verne.

Ao logo de sua realização, o projeto Viagens Extraordinária de Júlio Verne, promoveu 90 atividades culturais nos municípios de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, e além das oficinas aberta ao público, promoveu roda de leitura e contações de histórias, com as mediadoras Anna Carolina Azevedo e Fabiane de Cezaro, para alunos da rede pública de ensino.

Quando me tornei mediadora de leitura lá em 2013, voltei a ter contato com a obra de Júlio Verne. Sou leitora e fã da literatura dele desde a minha infância. Uma das coisas que acho bem interessante é que muitas pessoas não conhecem o autor, mas sem dúvida em algum momento da vida ouviram sobre os seus livros, como A Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra ou Vinte Mil Léguas Submarinas. E foi lembrando da minha infância como leitora que decidi mediar com as crianças e jovens os livros de Verne”, lembrou Anna Carolina.

A oficina de Mediação de Leitura está com as inscrições abertas e vai acontecer na Biblioteca Municipal de Guaratuba, dentro do Casarão Marcílio Dias, dias 15 e 16 de abril das 14h às 17h. A participação é gratuita com vagas limitadas. Inscrições no link:

https://docs.google.com/forms/d/1TevU8Y6YwPnNo8CVhU3SuoOe2f-_RD81ErntoMHDeqs/viewform?edit_requested=true

“Viagens Extraordinárias de Júlio Verne pelo Litoral do Paraná” é uma realização da Canô Produções, com patrocínio da Copel através do Profice (Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura), da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná.

Mediação de Leitura com Daniele Rosa

Onde: Biblioteca Pública Municipal de Guaratuba, no Casarão Marcílio Dias, Espaço Litoral – Rua Antônio Rocha 480, Centro

Quando: 15 e 16 de abril

Horário: 14h às 17h