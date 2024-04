Operação da Polícia de Goiás faz apreensão e sequestro de bens em Guaratuba

Foto: Fábio Dias / EPR

Policiais civis de Guaratuba prestara apoio à Polícia Civil de Goiás durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na cidade, na manhã desta quinta-feira (4). O alvo é uma organização criminosa ligada a estelionatos e lavagem de dinheiro em diversos estados brasileiros. Estima-se que o prejuízo seja de R$ 47 milhões.

Durante as buscas, os policiais civis apreenderam computadores, celulares e documentos referentes a empresa utilizada para prática dos crimes. Além disso, foi cumprido mandado de sequestro de bens, resultando na apreensão de uma motocicleta dois automóveis (uma BMW e uma VW Amarok).

As investigações da Polícia de Goias apontaram que o grupo criminoso possuía sedes da empresa nos estados de Goiás, Paraná, Mato Grosso e São Paulo, atuando na conexão entre empresas grandes de fertilizantes com empresas pequenas de transporte de cargas. No Paraná, também atuavam no Porto de Paranaguá.

Conforme apurado, os suspeitos aliciavam os gerentes das empresas de fertilizantes para que direcionassem os fretes para uma única empresa prestadora. Desse modo, os criminosos superfaturavam o valor do frete colocando um preço artificial e, em cima desse preço, colocavam uma fraude no financeiro da empresa para que pagassem um valor superior.

Os crimes foram praticados ao longo de três anos, gerando um prejuízo de cerca de R$ 47 milhões às empresas vítimas.

De acordo com o delegado local da Policia Civil, Gabriel Rocha, após troca de informações entre as polícias civis, a equipe de investigação da delegacia em Guaratuba prestou apoio para cumprir as ordens judiciais.

“A prestação de apoio e troca de informações entre os órgãos de segurança pública é de importância ímpar na desarticulação e no combate do crime organizado em todas as suas frentes, e em todos os Estados do Brasil”, afirma Rocha. As investigações continuam a cargo da Polícia de Goiás.

Ao todo, 11 mandados de busca e apreensão foram espedidos para serem cumpridos nessa manhã. A operação ocorre em conjunto com os estados de Goiás, São Paulo, Santa Catarina e Paraná.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.