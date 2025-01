Operação das polícias no Litoral já conta com 450 prisões neste verão

Ação em Guaratuba | Vídeo: PCPR

As polícias Civil e Militar do Paraná concluíram nesta quinta-feira (23) a primeira fase da Operação Integrada, realizada nos municípios de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Morretes e Antonina.

A ação, iniciada em 16 de dezembro de 2024, resultou em 450 prisões, incluindo 145 por cumprimento de mandados judiciais. Além disso, foram apreendidas 30 armas de fogo e 16 quilos de drogas.

As prisões estão relacionadas a crimes de tráfico de drogas e outras infrações correlatas, como associação ao tráfico e porte ilegal de armas. No último dia da operação, seis pessoas foram presas e 17 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

A Operação Integrada, parte do Verão Maior Paraná, envolveu inteligência, patrulhamento ostensivo, abordagens estratégicas e cumprimento de ordens judiciais, consolidando o trabalho coordenado entre as corporações.

As ações foram direcionadas pelo trabalho de inteligência das forças de segurança, que identificaram alvos estratégicos e priorizaram áreas de maior vulnerabilidade. As atividades contaram com apoio aéreo e a atuação dos canis da PCPR, PMPR e Polícia Penal do Paraná, ampliando o alcance e a eficácia das operações.

O coordenador da PCPR no Verão Maior Paraná, delegado Getúlio de Morais Vargas, destacou a importância do uso da inteligência policial para alcançar os resultados. “O planejamento estratégico e a integração entre as forças de segurança foram fundamentais. A inteligência policial nos permitiu identificar ameaças de forma precisa e agir rapidamente para neutralizá-las”, explicou.

Já o major Anderson Couto de Moraes, coordenador operacional da PMPR no Verão Maior Paraná, enfatizou o papel das ações preventivas e repressivas.