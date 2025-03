Paciente foge com ambulância do Pronto Socorro de Guaratuba

Uma ambulância do Pronto Socorro de Guaratuba foi furtada, na noite desta terça-feira (25) por um paciente. O veículo acabou sendo encontrado na cidade de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a Prefeitura, por volta da meia-noite funcionários do Pronto Socorro solicitaram apoio da Guarda Municipal ao perceberem o furto de uma ambulância.

A equipe colheu informações sobre a placa do veículo com o responsável e imediatamente repassou os dados ao Centro de Controle Operacional de Guaratuba. A partir das informações levantadas, foi possível identificar o momento exato do furto (22h05), a identidade do suspeito e a direção da fuga, a Estrada de Garuva, que dá acesso à Santa Catarina e a Curitiba. Com esses dados, a Polícia Militar foi acionada e localizou o veículo em São José dos Pinhais, por volta da 0h30. Segundo a Secretaria Municipal da Segurança Pública e Trânsito de Guaratuba, o autor do furto foi preso em flagrante pela PM.

Câmera – Conforme relato feito à Polícia Militar, a ambulância chegou ao PS por volta das 22h30 e o motorista deixou o veículo com a chave na ignição na frente da unidade. As câmeras de monitoramento mostraram o furto, que teria sido cometido por um paciente que aguardava a triagem que é feita antes do atendimento.