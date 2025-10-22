Correio do Litoral
Palcos em Guaratuba e praias de Caiobá e Shangri-lá terão artistas paranaenses

Redação
Mais de 50 artistas paranaenses vão se apresentar nos palcos Sunset em Guaratuba, Caiobá (Matinhos) e Shangri-lá (Pontal do Paraná), e nas praias fluviais do Noroeste
Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Depois do anúncio dos artistas que se apresentarão nos palcos principais do Verão Maior Paraná, realizado nesta terça-feira (21), o Governo do Estado confirmou mais uma edição da temporada de verão paranaense com programação cultural gratuita no Litoral e também no noroeste do Estado.

Além dos palcos para shows montados em Matinhos e Pontal do Paraná, com shows a partir de 9 de janeiro, mais de 50 artistas paranaenses vão se apresentar nos palcos Sunset que serão montados em Guaratuba, Caiobá (Matinhos) e Shangri-lá (Pontal do Paraná), e nas praias fluviais de Porto Rico e Porto São José (São Pedro do Paraná), na região Noroeste.

Segundo a Secretaria da Cultura, a seleção dos artistas será feita por meio de chamamento público, garantindo transparência e incentivo à diversidade da cena local. O edital deve ser lançado nas próximas semanas e estará disponível no site e nas redes sociais da Secretaria da Cultura.

“O Verão Maior é um grande encontro entre cultura, turismo, esporte e desenvolvimento regional. Os palcos Sunset têm aquele show do fim de tarde, depois de aproveitar a praia. É uma oportunidade de valorizarmos o talento dos nossos artistas e de aproximar o público da arte feita no Paraná”, destacou a secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira.

De acordo com Luciana, a cultura tem um papel estratégico na economia do Paraná. “Cada show, oficina ou ação cultural movimenta uma ampla cadeia produtiva: do artista aos técnicos, do comércio local ao turismo. O Verão Maior é exemplo de que investir em cultura é investir em emprego, renda e desenvolvimento sustentável”, complementou.

Na edição do Verão Maior Paraná do ano passado, 49 artistas paranaenses se apresentaram nos palcos Sunset e reuniram mais de 43 mil pessoas.

Programação Cultural

Além da programação dos palcos Sunset, a agenda cultural contará com apresentações musicais, oficinas, contações de histórias, exposições e atividades educativas promovidas pelos museus estaduais e pela Biblioteca Pública do Paraná.

Entre os espaços envolvidos estão o Museu Oscar Niemeyer, Museu Paranaense, Museu da Imagem e do Som do Paraná, Museu Alfredo Andersen, Museu de Arte Contemporânea do Paraná, Centro Cultural Teatro Guaíra e a própria Biblioteca Pública.

Esporte  O secretário do Esporte, Hélio Wirbiski, também adiantou que serão mais de 30 atividades esportivas nesta temporada, além das arenas com atividades para toda a família. “São Jogos de Aventura e Natureza, Campeonato Mundial de Beach Tennis. Vamos espalhar atividades por todas as arenas”, disse.

Renda, emprego e salários

O Verão Maior Paraná é uma ação integrada do Governo do Estado, reunindo diversas secretarias para promover lazer, bem-estar e desenvolvimento regional. Na última edição, o programa gerou impacto econômico de R$ 152,9 milhões no PIB estadual, segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

Foram 2.335 empregos diretos e indiretos, com acréscimo de R$ 64,6 milhões na massa salarial e R$ 13 milhões em arrecadação adicional de ICMS – resultados de um investimento de R$ 128 milhões em programação e infraestrutura nas regiões do Litoral e Noroeste.

Foto: Gabriel Rosa/AEN
