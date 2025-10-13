Caminhoneiro usa área de escape na Serra do Mar após pane nos freios

Dispositivo usado fica no final da descida da serra, em Guaratuba, perto da divisa com Santa Catarina

Mais um motorista de caminhão escapou de um acidente ao entrar em uma das duas áreas de escape da BR-376 da Serra do Mar, em Guaratuba.

O caminhoneiro verificou que veículo teve pane no sistema de freio na descida da serra, logo após a primeira área de escape, localizada no km 667,3. Ele usou o dispositivo do km 671,7, que fica no final da descida, a cerca de 10 quilômetros da divisa com Santa Catarina, em Garuva.

De acordo com a concessionária da rodovia, a Arteris Litoral Sul, ninguém se feriu.