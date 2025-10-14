Correio do Litoral
Curso gratuito em Guaratuba ensina a fazer sabão ecológico com óleo de cozinha usado

Oficina oferecida pela Ambiental Paraná em parceria com a Sanepar incentiva renda extra e o descarte correto de resíduos domésticos
Foto: Divulgação

Moradores de Guaratuba já podem se inscrever para participar de uma oficina gratuita que ensinará a produzir sabão ecológico com óleo de cozinha usado, uma alternativa simples e sustentável para gerar renda extra, evitar a poluição do meio ambiente e a obstrução da rede de esgoto.

A atividade acontecerá no dia 17 de outubro (sexta-feira), das 13h às 17h, na Quadra anexa à Capela Nossa Senhora Aparecida, no bairro Caieiras. As inscrições ficam abertas até o dia 16 de outubro, e podem ser feitas pelo WhatsApp, no número (41) 98536-9638.

Durante a oficina, os participantes aprenderão sobre os impactos negativos que o descarte incorreto do óleo de cozinha usado pode causar no solo, rios e mares, além de aprender a produzir sabão ecológico como uma alternativa de reaproveitamento desse resíduo, gerando economia para o lar e até uma oportunidade de renda extra. A capacitação é aberta a homens e mulheres com mais de 18 anos.

Promovida pela Ambiental Paraná, empresa do grupo Aegea, em parceria com a Sanepar, a iniciativa chamada De Olho no Óleo busca conscientizar a população e incentivar formas de reaproveitar o óleo de cozinha usado.

“O descarte incorreto do óleo pode causar sérios danos ao meio ambiente, poluindo o solo, a água e entupindo redes de esgoto. Pensando nisso, o programa De Olho no Óleo promove a Oficina de Sabão Ecológico, que ensina a reaproveitar o óleo usado na produção de sabão — uma alternativa econômica e sustentável. Participe e veja como o reaproveitamento do óleo pode unir economia doméstica e preservação ambiental”, afirma Cleverson França, da área de Responsabilidade Socioambiental da Ambiental Paraná.

Oficina De Olho no Óleo

Quando: 17/10 – Sexta-feira

Horário: 13h às 17h

Local: Quadra anexa à Capela N. Aparecida – Rua Dario Soares Alves, s/n, Caieiras, Guaratuba

Mais informações e inscrições: 41 98536-9638

Importante: Levar o seu óleo usado.

