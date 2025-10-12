Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Mercado do Peixe de Guaratuba abre nas segundas e terá Feira do Produtor aos sábados

Redação

Novo calendário muda o fechamento para a terça-feira – a partir do dia 25, haverá Feira do Produtor aos sábados

Foto: Decom Guaratuba

O Mercado Municipal do Peixe de Guaratuba muda os dias de funcionamento e passa a receber Feira dos Produtores.

O novo calendário começa nesta segunda-feira (13), dia da semana em que o mercado ficava fechado. Agora o dia de “folga” será às terças. O horário de funcionamento é das 7h às 18h nos dias de semana e no sábado, e das 7h às 17h no domingos.

Novo calendário e horários de funcionamento:

De quarta a segunda: das 7h às 18h
Domingo: das 7h às 15h
Fechado às terças-feiras

Feira do Produtor

A partir do dia 25 de outubro, começa a Feira do Produtor, que reúne mercadorias da agricultura familiar de Guaratuba.

A feira funcionará aos sábados, das 8h às 14h, a partir de 25 de outubro, com possibilidade de também ocorrer aos domingos na alta temporada. Estão previstas 26 barracas, que serão montadas no estacionamento central do mercado.

Entre os produtos comercializados estarão legumes, frutas, verduras, palmeáceos, mandioca e derivados, conservas, farinhas, plantas ornamentais. 

Também haverá produtos de origem animal devidamente registrados no Serviço de Inspeção, além de massas, pães, bolos, biscoitos, geleias, doces caseiros, trabalhos manuais, caldo de cana, coco natural, sucos, pastéis e salgados.

O Mercado Municipal de Peixe fica na Rua Newton de Souza, s/n°, no Centro.

Redação
Leia também
Guaratuba

Caminhoneiro usa área de escape na Serra do Mar após pane nos freios

Litoral

Governador entrega títulos de propriedade para 224 imóveis no Litoral

Guaratuba

Protetores de Animais de Guaratuba realizam feira de adoção neste sábado

Guaratuba

Publicado resultado final da licitação para duplicar da PR-412 entre Guaratuba e Garuva

Guaratuba

IAT desiste de criar Refúgio de Vida Silvestre dos Guarás

Guaratuba

Polícia Ambiental apreende mais de 450 kg de camarão irregular em Guaratuba