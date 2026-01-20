Palcos Sunset apresentam pagode, rock e MPB a partir desta terça

A terceira semana de programação, que começa com shows nesta terça-feira (20), vai contar com apresentações de pagode, rock, MPB, pop, reggae, samba, sertanejo e forró. Música para todos os gostos – e o melhor, sempre grátis.

Moradores e veranistas do Litoral do Paraná e das praias de água doce do Noroeste do Estado já sabem: os Palcos Sunset do Verão Maior são sinônimo de música boa e oportunidade para conhecer o talento de artistas paranaenses dos mais diferentes estilos. A terceira semana de programação, que começa com shows nesta terça-feira (20), vai contar com apresentações de pagode, rock, MPB, pop, reggae, samba, sertanejo e forró. Música para todos os gostos – e o melhor, sempre grátis.

A programação completa dos Palcos Sunset de Caiobá, Guaratuba, Shangri-lá, no Litoral, bem como Porto Rico e Porto São José, no Noroeste do Estado, segue até sábado (24). Entre os destaques desta semana estão o matinhense Wagner Barreto, campeão da primeira edição do “The Voice Kids Brasil”, a cantora e compositora curitibana Janine Mathias, que deve entregar um repertório autoral que transita pela MPB com influências da cultura africana, e o grupo de pagode Deixa Clarear, diretamente de Maringá.

Completam as apresentações as bandas Sr. Oilson, RT e Pimenta Rosa, Madayati, Janine Mathias, Douglas Rodrigo, Caio Weber e o Pagode BBB.

Para Luciana Casagrande Pereira, secretária de Estado da Cultura, os Palcos Sunset são uma verdadeira vitrine dos talentos da música paranaense. “Aqui vemos tanto artistas com trajetória consolidada quanto novos artistas estruturando suas carreiras, e o público tem a chance de assistir a todos esses músicos de pertinho, de graça”, afirma. “Tão importante quanto consumimos música de fora é olharmos para dentro e valorizarmos as nossas pratas da casa, tem muita coisa boa sendo produzida no Paraná”.

Na semana passada, passaram pelo Verão Maior Paraná nomes como Raissa Fayet, cantora e compositora curitibana que combina performance cênica e potência vocal. Versatilidade é sua marca: faz trompete de boca, beatbox e toca violão, além de compor a maior parte das músicas que interpreta. A artista conduziu o público a uma experiência de escuta atenta, em sintonia com o ritmo do pôr do sol e do ambiente praiano.

Também passou pela programação MUV (Movimento Uniformemente Variado), grupo que está na estrada há 25 anos sob direção de Kátia Drumond. Com Evangivaldo Santos e Ricardo Verocai – filho do icônico maestro Arthur Verocai, o MUV apresentou uma sonoridade marcada pela fusão de samba, soul, jazz e groove.

Nem só de bandas e artistas solo é feita a programação dos Palcos Sunset. Há também espaço para a apresentação de sets de discotecagem, como foi a performance do DJ Marco Franco, que foca sua pesquisa em música eletrônica com influências de sonoridades brasileiras e africanas.

Outros destaques que chamaram a atenção do público foram Bruninho Scandalous, o primeiro showman de sanfona do Brasil, Black Bear Ranch, banda de dark country que se consolidou como uma das maiores referências do country brasileiro, com fãs no país inteiro, e Luane Mattia, de Piraquara, cantora de sertanejo que está no mundo musical desde pequena e representa uma nova voz feminina no gênero.

Confira a programação de 20 a 24 de janeiro:

Palco Sunset Shangri–lá – Avenida Dep. Aníbal Khury, 100, Pontal do Paraná

20 de janeiro – Banda Sr. Oilson

Palco Sunset Caiobá – Avenida Atlântica, entre as ruas Londrina e Paranaguá

20 de janeiro às 18h – Madayati

21 de janeiro às 18h – Janine Mathias

22 de janeiro às 18h – Bachega

23 de janeiro às 18h – Douglas Rodrigo

24 de janeiro às 18h – Banda Pimenta Rosa

Palco Sunset Guaratuba – Avenida Atlântica, 3 – Brejatuba

21 de janeiro às 18h – Caio Weber

22 de janeiro às 18h – Pagode BBB

23 de janeiro às 18h – Banda RT

24 de janeiro às 18h – Wagner Barreti

Palco Sunset Porto Rico – Avenida João Carraro

23 de janeiro às 20h – Grupo Deixa Clarear

Palco Sunset Porto São José – Calçadão do Porto São José, orla do Rio Paraná

24 de janeiro às 20h – Banda Brasil Sul