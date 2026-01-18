Ponte de Guaratuba ultrapassa 88% da obra concluída

As 64 estacas já foram concluídas e construção avança com velocidade na parte estaiada a menos de 3 meses do prazo de conclusão

A construção da Ponte de Guaratuba encerrou o ano de 2025 com um índice de execução de 88%, o que aponta a reta final do empreendimento, com previsão de entrega para o mês de abril. Segundo o boletim técnico de dezembro, divulgado nesta sexta-feira (16), a obra avançou em todas as frentes de trabalho, com destaque para a finalização completa da infraestrutura e progressos expressivos no trecho estaiado, que se tornará o cartão-postal da região.

As obras de infraestrutura da Ponte de Guaratuba foram concluídas. Ao todo, o empreendimento exigiu a execução de 64 estacas, distribuídas entre as duas margens da Baía de Guaratuba, além do trecho sobre a água.

A primeira estaca foi concretada em 17 de maio de 2024, marcando o início da fundação. Em agosto de 2025, foi realizada a última concretagem de estaca no trecho marítimo, com operações complexas em ambiente aquático. As últimas estacas que faltavam estavam localizadas na Prainha, lado norte, próximo ao limite com Matinhos, e foram finalizadas em dezembro, junto com os blocos de fundação. Com isso, toda a base estrutural da ponte foi oficialmente concluída.

“É uma obra emblemática e um marco para o Paraná. Ela virou um cartão-postal dessa temporada e a população está acompanhando de perto a sua evolução. Entramos na reta final das obras e em breve colocaremos um ponto final no ferry boat”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Na mesoestrutura, responsável pela sustentação das vigas longarinas, 20 travessas já foram concluídas. Restam apenas duas travessas e um pilar para a finalização completa desta fase, prevista para este mês de janeiro.

Um dos principais marcos do último mês foi a conclusão da fabricação das 160 vigas longarinas pré-moldadas, estruturas essenciais para a sustentação do tabuleiro da ponte. Dessas, 128 já foram lançadas sobre as travessas, restando apenas 32 vigas para serem posicionadas no lado norte nos próximos dias.

O trecho pré-moldado da Ponte de Guaratuba, que possui 20 vãos distribuídos ao longo de 830 metros, ainda conta com quatro vãos pendentes, localizados no lado norte. Nesses vãos, estão previstas para este mês de janeiro as etapas de lançamento das vigas longarinas, e, em seguida, serão executadas as fases de instalação das pré-lajes, armação e concretagem das lajes do tabuleiro.

Fotos: Felipe Henschel/AEN

No lado do Centro de Guaratuba, o trecho pré-moldado foi totalmente concluído em novembro de 2025. A concretagem das lajes do tabuleiro nesse segmento teve início em abril de 2025 e seguiu de forma contínua até a finalização das 16 lajes, que compõem integralmente o trecho pré-moldado deste lado da ponte.

“Os trabalhos se estenderam ao longo de todo o fim do ano, mesmo entre Natal e Ano Novo, para dar conta da dimensão do projeto. Continuamos avançando com grande rapidez e vários turnos de trabalho”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

TRECHO ESTAIADO – A etapa mais complexa e simbólica da obra, o trecho estaiado, registrou avanços expressivos ao longo do período. Nos apoios 04 e 05, foram executados dez pares de aduelas em cada pilar, totalizando 125 metros por apoio, por meio do método dos balanços sucessivos, técnica construtiva que permite o avanço simultâneo da estrutura em ambas as direções a partir dos pilares centrais. Com isso, ao final de dezembro, o trecho estaiado atingiu 250 metros concluídos de um total de 320 metros previstos.

Os estais, cabos de aço responsáveis pela sustentação da parte central da estrutura, tiveram sua instalação iniciada em agosto de 2025. Ao longo do avanço das obras, em dezembro, o número chegou a 9 pares de estais instalados em cada apoio. Para a conclusão dessa etapa, restam apenas 3 pares de estais em cada mastro, que completarão o sistema estrutural do trecho estaiado.

As obras complementares também registraram avanços, com a execução de barreiras rígidas centrais e laterais, colocação de guarda-corpos e preenchimento do passeio com concreto.

“Estamos chegando em uma etapa ainda mais complexa da obra da Ponte de Guaratuba que é a realização dos encaixes. Nas próximas semanas teremos o encontro dos trechos estaiados, do trecho estaiado com o pré-moldado e daí a finalização das cabeceiras”, explica o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti. “O cronograma está seguindo conforme planejado, e em breve teremos toda a estrutura e acessos finalizados e liberados para os usuários”.



ACESSOS – No lado de Guaratuba, os serviços de contenções, com execução de tirantes e vigas de travamento, estão em fase final, assim como a escavação para rebaixamento do morro.

Na Prainhas, destaca-se o avanço na execução do muro de solo reforçado, técnica de engenharia que permite vencer desníveis acentuados em áreas com espaço reduzido, garantindo estabilidade estrutural e segurança ao acesso viário logo após o encontro com a ponte.

Em ambos os lados, prosseguem os trabalhos de drenagem, terraplenagem e pavimentação. A obra prevê a movimentação de 200 mil m³ de material entre escavação e aterro, além da execução de 50 mil m² de camadas de pavimentação, incluindo reforço de subleito, sub-base, base e revestimento asfáltico.

ACOMPANHE A OBRA – A obra da Ponte de Guaratuba é uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná, sob a coordenação do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), executada pelo Consórcio Nova Ponte. A construção pode ser acompanhada em tempo real através das câmeras de monitoramento no site www.pontedeguaratuba.pr.gov.br.