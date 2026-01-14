Verão Maior Paraná: Paranaguá recebe a Copa Ninja de Mountain Bike

No sábado (17), será realizada a Ninja Night Running, corrida noturna com percurso de 5 quilômetros, que deve reunir cerca de 200 atletas. No domingo (18), Paranaguá recebe a Copa Ninja de Mountain Bike, com largada às 7h30.

Além das competições nas areias, a programação esportiva do Verão Maior Paraná também movimenta o município de Paranaguá com a Copa Ninja, que reúne provas de corrida noturna e Mountain Bike na Colônia Parque Alexandra.

No sábado (17), a partir das 20 horas, será realizada a Ninja Night Running, corrida noturna com percurso de 5 quilômetros, que deve reunir cerca de 200 atletas.

No domingo (18), Paranaguá recebe a Copa Ninja de Mountain Bike, válida como a 1ª etapa da 6ª edição do campeonato. A largada está prevista para as 7h30, com a chegada dos atletas para a prova partir das 6 horas. A competição contará com percursos de 20, 40 e 50 quilômetros, atendendo diferentes níveis técnicos, além das largadas específicas para o público infantil e adulto. A largada da categoria Kids acontece às 7h30, enquanto os adultos entram em prova às 9 horas.

Foto: Guilherme Martines/SEES

A expectativa é de participação de aproximadamente 500 atletas no domingo, incluindo cerca de 80 crianças nas categorias de base. O encerramento está previsto para 13h, seguido das cerimônias de premiação. Todas as categorias somam pontos para o campeonato, desde a Kids até a Elite.

A Copa Ninja também se destaca pelo compromisso com a inclusão e a diversidade. O evento contará com categorias PCD e a categoria DEAF, exclusiva para surdos, com atendimento por intérprete de Libras. A participação é majoritariamente masculina, com cerca de 70% dos atletas, mas a presença feminina é considerada expressiva pela organização, representando pela primeira vez aproximadamente 30% do total.

Matinhos

Em Matinhos, o destaque fica com as atividades ligadas ao futevôlei, com jogadores internacionais da modalidade e um clássico Brasil x Argentina que integra a programação esportiva oficial do Verão Maior Paraná.

A dupla brasileira será formada pelo tetracampeão mundial Sandrey Santos, o “Crazy Horse”, e Michel Costa, o “01 da Baixada”, eleito melhor atleta do País em 2025. Eles enfrentam os argentinos Juan Gonzalez e Tadeo Morbelli. O Brasil é o atual campeã do circuito nacional da modalidade. O embate terá transmissão da TV Paraná Turismo.

Além da partida de exibição com alguns dos maiores nomes da modalidade, a Arena Verão Maior Paraná recebe a 7ª Etapa do Circuito Elas por Elas de Futevôlei. A competição é mista (masculino e feminino), conta com mais de 600 inscritos até o momento e será realizada em nove quadras de futevôlei.

No último domingo Matinhos recebeu o Desafio Olímpico de Vôlei de Praia, no qual os campeões olímpicos e mundiais Giba, Serginho, Dante e Rodrigão duelaram contra uma equipe formada por jogadores do Paraná.