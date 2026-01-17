Guaratuba abre neste domingo o Circuito de Corridas Sanepar de 2026

A prova acontece pela manhã na Praia Central e conta com percursos para adultos e crianças

Foto: Leonardo Sguarezi/SECOM

Guaratuba recebe neste domingo (18) a etapa de abertura do Circuito de Corridas Sanepar 2026. A prova deve reunir 1,4 mil pessoas, a partir das 7h, na Praia Central (Avenida Atlântica, 1155), em percursos para adultos e crianças.

Com trechos à beira-mar, este é mais um grande evento de incentivo à prática de atividade física que integra o Verão Maior Paraná.

“O compromisso da Sanepar com a saúde da população vai além do saneamento básico. Queremos incentivar a prática de atividade física, promover qualidade de vida e reforçar a importância do cuidado com a saúde, valores que estão diretamente ligados à nossa missão”, disse o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley.

As vagas esgotaram antes mesmo do encerramento das inscrições. Os vencedores serão premiados nas categorias masculino e feminino, nas distâncias de 5km e 10 km, em 11 grupos divididos de acordo com a faixa etária (a partir de 16 anos) e para pessoas com deficiência (masculino e feminino). Todos os participantes que completarem o percurso receberão medalhas.

“Não poderia ter lugar melhor no nosso Estado do que o Litoral para abrir um novo ciclo de corridas nessa época de férias, sol e verão”, afirma a diretora-adjunta de Comunicação e Marketing da Sanepar, Melissa Ferreira.

PAIS E FILHOS – O circuito também incentiva a participação de crianças de 4 a 13 anos, com uma prova específica para o público infantil. A largada será a partir das 8h40, o trajeto terá 1 km de extensão e os pequenos poderão correr ao lado de seus pais.

Foto: Sanepar

PRÓXIMAS ETAPAS – A segunda etapa do Circuito Corridas Sanepar 2026 também será no litoral paranaense – um convite aos veranistas para se movimentarem à beira-mar. As inscrições estão abertas e a prova será em Matinhos, no dia 2 de fevereiro. Veja mais informações AQUI.

Ao longo do ano, o Circuito de Corridas Sanepar terá um total de seis etapas, com cada prova em uma região diferente do Paraná.

Confira o calendário:

18/01 – Guaratuba

02/02 – Matinhos

12/04 – Toledo

28/06 – São José dos Pinhais

11/10 – Guarapuava

15/11 – Umuarama

As inscrições podem ser feitas no site www.corridassanepar.com.br.

A edição de 2025 do Circuito de Corridas Sanepar contou com 17 mil participantes. A última etapa, em Curitiba, reuniu 7,5 mil atletas. O evento é promovido pela Sanepar em parceria com o Governo do Estado, com apoio da Lei de Incentivo ao Esporte e do Ministério do Esporte, com realização da AENT Associação Esportiva.