Vice-prefeita e primeira-dama de Guaratuba notificam Nelson Justus e denunciam violência política de gênero

Notícia é do Blog Politicamente, que teve acesso ao documento encaminhado à Assembleia Legislativa

A vice-prefeita de Guaratuba, Evani Justus, e a primeira-dama do município, Simone Lense, encaminharam para a Assembleia Legislativa uma notificação ao deputado Nelson Justus (União Brasil) em que acusa a rádio do parlamentar de promover violência psicológica e política de gênero, além de intimidação sistemática virtual (cyberbullying). A notícia é do Blog Politicamente.

Evani Justus (MDB), cunhada de Nelson Justus, também é secretária municipal de Educação; Simone Lense, esposa do prefeito Mauricio Lense (Podemos), é secretária de Assistência Social. De acordo com o blog, as duas ameaçam entrar com ações judiciais com uma representação no Conselho de Ética da Assembleia e com ações judiciais contra Nelson Justus.

O blog ainda informa que teve acesso à notificação, onde as duas citam uma série de postagens e matérias divulgadas no site da rádio “de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação e de humilhação”.

“A presente notificação visa esclarecer se Vossa Excelência possui conhecimento da conduta dos prepostos da empresa que o senhor é sócio, pois essas condutas ilícitas estão sendo cometidas de forma reiterada contra mulheres, ora notificantes, que são alvos recorrentes da rádio, principalmente por ocuparem cargos públicos, demonstrando claramente a insatisfação e preconceito contra essas mulheres por ocuparem posições de destaque na sociedade, demonstrando uma posição arcaica e machista”.

Por fim, a notificação cita que Justus, na qualidade de sócio da rádio, “deveria zelar pelo cumprimento das leis e agir exemplarmente de modo ético” e questiona se o deputado possui conhecimento dos fatos narrados e se tomará alguma providência.