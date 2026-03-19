Paraná amplia articulação internacional para atrair investimentos portuários

Missão internacional coloca os portos paranaenses no radar de gigante global de contêineres

Fotos: Jonathan Campos/AEN

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, encerraram a missão internacional com o objetivo de ampliar parcerias e investimentos logísticos para o Estado, a partir do complexo portuário de Paranaguá e Antonina.

Nesta quarta-feira (18), a comitiva esteve na sede da Terminal Investment Limited (TiL), na Suíça, um dos maiores operadores de contêineres do mundo, ligado ao Grupo MSC (Mediterranean Shipping Company), líder mundial no transporte marítimo de contêineres.

A MSC possui uma frota com mais de mil embarcações dedicadas ao transporte de cargas conteinerizadas. Já a TiL atua na operação e gestão de terminais portuários em diferentes países, sendo uma das principais referências do setor.

Parcerias globais em foco

Os representantes paranaenses foram recebidos pelo CEO da TiL, Ammar Kanaan. “Essa reunião com um dos maiores grupos de logística do mundo, que agora passa a olhar o Paraná como uma grande oportunidade de investimento, reforça o nosso posicionamento como central logística da América do Sul, com um modelo moderno, eficiente e cada vez mais competitivo”, afirmou o governador.

O CEO da TiL destacou o interesse da empresa em ampliar sua atuação no Brasil e avaliar as oportunidades no Estado. “Vamos analisar com atenção o potencial logístico do Paraná e estamos ansiosos para trabalhar com a Portos do Paraná e o governo estadual”, disse Kanaan.

Para o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, a reunião representa um avanço estratégico. “É um momento histórico, em que o Paraná dá mais um passo importante para ampliar sua infraestrutura e fortalecer sua presença no cenário internacional”, afirmou.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, complementou que os investimentos em infraestrutura contribuem para a redução de custos. “Com ganhos logísticos, temos saltos em eficiência, e os nossos produtos passam a ficar mais competitivos. A ideia dessa parceria é fortalecer o Paraná como um grande hub logístico”, destacou.

A comitiva também esteve na Itália, no Porto de Gioia Tauro, na região da Calábria. A visita ocorreu nesta terça-feira (17), no terminal operado pela TiL, o maior em movimentação de contêineres do país e um dos maiores da Europa. O encontro teve como foco a troca de experiências e a apresentação do modelo portuário do Paraná.

A Portos do Paraná já possui parcerias com o Porto de Valência, na Espanha, e com o Porto de Rotterdam, na Holanda.

Atualmente, os portos paranaenses são os únicos a receber, por seis vezes consecutivas, o prêmio de melhor gestão portuária do Brasil, segundo o governo federal. “Há mais de sete anos trabalhamos para tornar o Porto de Paranaguá cada vez mais forte, mais moderno e inovador, crescendo no mesmo ritmo em que cresce a produtividade do Paraná. Esta visita é mais uma etapa deste crescimento”, declarou o diretor-presidente da Portos do Paraná.

TiL e MSC: líderanças mundiais

Presente em 38 países e administrando 61 terminais posicionados ao longo de rotas globais estratégicas em cinco continentes, a Terminal Investment Limited (TiL), subsidiária da MSC, é uma das maiores e mais diversificadas operadoras e investidoras de terminais de contêineres do mundo.

Com presença em nove dos 30 portos mais movimentados do planeta — incluindo Cingapura, Ningbo, Busan, Roterdã, Antuérpia, Los Angeles, Long Beach e Newark (NY/NJ) — a TiL movimenta aproximadamente 70 milhões de TEUs por ano, consolidando-se como um ator global de referência em infraestrutura portuária.

A MSC também possui uma divisão de cruzeiros que já mantém parceria com o Estado do Paraná, incluindo uma temporada confirmada para 2027 em Paranaguá.

Portos do Paraná registra maior crescimento em 2025

Os portos paranaenses registraram o maior crescimento percentual em volume de cargas entre os portos brasileiros ao longo de 2025.

Segundo dados atualizados do Comex Stat, o crescimento foi de 10,1% em relação ao ano anterior, reflexo da movimentação da Portos do Paraná, que passou de 66,7 milhões de toneladas, em 2024, para 73,5 milhões em 2025, considerando mercadorias exportadas e importadas.

Fonte: GCom Portos do Paraná