Ratinho Junior busca parcerias com a gigante portuária MSC

O governador e o diretor-presidente da Portos do Paraná visitas o terminal Gioia Tauro, na região da Calábria, na Itália, na semana que vem

Foto: Jonathan Campos/AEN

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, visitam o terminal Gioia Tauro, na região da Calábria, na Itália, na semana que vem. É o maior porto da Itália em termos de movimentação de contêineres e um dos maiores da Europa.

A visita é parte de uma agenda de dois dias com a Terminal Investment Limited (TIL), do grupo MSC, que terá também um encontro com o CEO da empresa, Ammar Kanaan, em Genebra, na Suíça. Acompanham a comitiva o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin.

O objetivo da agenda é buscar novas oportunidades de investimentos e parcerias nessa área. Presente em 38 países e administrando 61 terminais posicionados ao longo de rotas globais estratégicas em cinco continentes, a Terminal Investment Limited (TiL), subsidiária da MSC, é uma das maiores operadoras e investidoras de terminais de contêineres do mundo. Com presença em 9 dos 30 portos mais movimentados do planeta — incluindo Cingapura, Ningbo, Busan, Roterdã, Antuérpia, Los Angeles, Long Beach e Newark (NY) — a TiL movimenta aproximadamente 70 milhões de TEUs por ano. A MSC também possui uma divisão de cruzeiros que já mantém parceria com o Estado do Paraná, incluindo uma temporada de cruzeiros confirmada para 2027 em Paranaguá.

Os portos paranaenses registraram o maior crescimento percentual em volume de cargas entre os portos brasileiros ao longo de 2025. Segundo dados atualizados do Comex Stat, crescimento foi de 10,1% em relação ao ano anterior, reflexo da movimentação de cargas da Portos do Paraná, que passou de 66,7 milhões de toneladas, em 2024, para 73,5 milhões considerando mercadorias exportadas e importadas. O Porto de Santos ficou em 2º, com crescimento de 4%. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, a previsão era de que esse volume só fosse alcançado em 2035.

Esse crescimento está amparado também em uma agenda de investimentos próprios e privados. O Moegão, por exemplo, está em reta final de obras. Com a conclusão da obra executada com recursos públicos, a movimentação de trens na área vai aumentar para até 900 vagões por dia. Os granéis vegetais seguirão por correias transportadoras até 11 terminais interligados ao sistema e, de lá, para os navios.

A Portos do Paraná também concluiu a regularização de todas as áreas arrendáveis, por meio de leilões, garantindo segurança jurídica às parcerias público-privadas e viabilizando investimentos expressivos para a modernização e ampliação da infraestrutura portuária. No total, nove leilões já resultaram em R$ 5,7 bilhões em investimentos e mais R$ 1,1 bilhão em outorgas. Outro processo de modernização foi a concessão do canal de acesso, que vai garantir profundidade do canal para 15,5 metros em até cinco anos.