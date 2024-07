Paraná registra aumento de violência contra a mulher no último ano

Foto: Eduardo Matysiak

Nesta segunda-feira, dia 22 de julho, é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, um crime motivado por violência doméstica, menosprezo ou até discriminação contra as mulheres.

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 mostram que a violência contra as mulheres cresceu, criando um alerta no Paraná. O relatório indica que o número de feminicídios no Estado subiu 5% de 2022 para 2023. Só no ano passado, a polícia registrou 81 crimes de feminicídio no Paraná.

Os índices de violência doméstica também aumentaram. Em 2023, quase 24 mil casos de violência doméstica foram registrados, representando um aumento de 34% com relação a 2022.

Para o deputado estadual Requião Filho, o poder público deve priorizar a segurança e garantir que as mulheres sejam respeitadas:

Ouça o deputado Requião Filho: