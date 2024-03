Paraná tem 236 obras do PAC Seleções, diz Zeca Dirceu

O deputado federal Zeca Dirceu (PT) disse nesta quinta-feira (7) que o Paraná vai receber 231 obras e equipamentos do Novo PAC Seleções anunciados pelo presidente Lula (PT) e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Camilo Santana (Educação), Nísia Trindade (Saúde), Margareth Menezes (Cultura), André Fufuca Fufuca (Esportes) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais). “As obras atendem praticamente 41% das cidades paranaenses e devem alcançar mais de 8,9 milhões de pessoas, praticamente 70% da população do estado”, disse Zeca Dirceu que acompanhou o lançamento da nova etapa do programa no Palácio do Planalto em Brasília.

As obras e equipamentos anunciados fazem parte dos eixos de Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura Social e Inclusiva. “Teremos 96 obras de saúde, 112 de educação e 23 de infraestrutura social – dessas, 18 na área de cultura e 5 na área de esportes”, disse Zeca Dirceu.

As 16 modalidades são executadas pelos Ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Esporte e somam R$ 23 bilhões em investimentos. No total, foram 6.778 obras e empreendimentos selecionados nos 26 estados e no Distrito Federal, alcançando 59% dos municípios brasileiros. As seleções priorizaram a cobertura de vazios assistenciais, além dos critérios de cada modalidade, conforme divulgado no lançamento do programa.

No Paraná, para a área de saúde foram selecionadas três policlínicas (para duas cidades), 75 unidades básicas (UBS) que vão atender 69 municípios, uma maternidade, uma ambulância, uma central de regulação de ambulâncias, oito centrais de atenção psicossocial, uma oficina ortopédica e cinco unidades odontológicas móveis.

Na educação, serão 15 escolas de tempo integral, 51 creches e escolas de educação infantil e 46 ônibus de transporte escolar. Na cultura, 15 Ceus (espaços associados à expressão corporal, educação cidadã, arte e educação, trabalho e renda, meio ambiente), três obras de recuperação de patrimônio histórico e cinco espaços esportivos comunitários. “Nessa leva, foram selecionadas obras e equipamentos para 136 cidades paranaenses”, disse.

Avanços

O deputado lembra que o Paraná já recebeu mais de R$ 6 bilhões em recursos em todas as áreas de atuação dos serviços públicos, o Ministério das Cidades autorizou a retomada de obras pelo PAC em seis cidades da região metropolitana – Curitiba, Pinhais, Colombo, São José dos Pinhais, Piraquara e Fazenda Rio Grande – da capital paranaense em um investimento de R$ 470 milhões. E o Ministério da Educação também autorizou a retomada de 54 obras, entre creches, escolas e quadras – que estavam paralisadas ou inacabadas em 37 cidades do Paraná.

“Estamos avançando em um ritmo forte para cumprir com os compromissos firmados com a população das cidades brasileiras. Eu participei na semana passada no MEC, da assinatura do convênio que vai retomar as obras da Unila, um investimento de R$ 750 milhões. Os municípios do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul estão recebendo R$ 935,1 milhão em obras, recursos transferidos pela Itaipu Binacional a fundo perdido”, aponta Zeca Dirceu.

O deputado destaca ainda que durante audiência com o ministro Renan Filho (Transportes) foram garantidas a reconstrução dos 86 quilômetros da BR-476 entre São Mateus do Sul e União da Vitória e a inclusão da obra do Contorno Leste de Londrina – de 23 quilômetros de ligação da PR-445 até a BR-369 – no Lote 4 do plano de concessão das rodovias do Paraná.