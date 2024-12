Paraná vai participar da maior feira internacional de turismo: Fitur 2025

O presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes Santos, reforçou nesta quarta-feira, 4, o convite às empresas interessadas em participar da Fitur 2025 (Feira Internacional do Turismo) entre os dias 22 e 26 de janeiro em Madrid (Espanha). As empresas do turismo podem ser expositores do estande paranaense no evento.

“A Fitur é o evento de referência do turismo e a principal feira para os mercados receptivos e emissores do mundo. Um importante ponto de encontro global para profissionais da indústria do turismo e a maior plataforma de negócios do setor”, disse Irapuan Santos. A participação é gratuita e os interessados devem preencher as inscrições até 10 de dezembro.

Irapuan Santos mostra os números da Fitur deste ano com a participação recorde de nove mil empresas, 152 países, 96 representações oficiais (mais 20 do que em 2023), 806 expositores, nove pavilhões e 10 seções monográficas para segmentos turísticos.

Inscrições

A edição de 2024 reuniu 250 mil participantes, demonstrando a importância do evento como plataforma para negócios, networking e visibilidade internacional. “A edição 2025 espera superar esses números”, disse o presidente do Viaje Paraná – serviço autônomo vinculado à Secretaria Estadual de Turismo.

Os interessados em participar do estande paranaense devem fazer inscrição no link https://forms.gle/rf1aMz9eUW4a6NmG9 até o dia 10 de dezembro . A participação será gratuita, observado as especificações do formulário de inscrição.

“Pela primeira vez, o Paraná terá um estande próprio, em frente ao estande da Embratur no Pavilhão das Américas. Esta é uma boa oportunidade aos hotéis, operadoras, atrativos e empresas da gastronomia de participar desta feira, o maior evento do turismo do mundo”, disse Marcelo Martini, diretor de Operações e Segmentação Turística do Viaje Paraná.

País da vez

O Brasil é o país homenageado na 45ª edição da feira, um reconhecimento ao bom momento do setor turístico brasileiro, o reforça sua posição no cenário global. O evento também permitirá ao Brasil lançar campanhas publicitárias direcionadas ao mercado europeu, firmar novos acordos com organizações internacionais e oferecer uma plataforma de formação contínua sobre o país.

Com um aumento de 13% no número de turistas internacionais em 2024, em comparação ao ano anterior, o Brasil vive um momento de crescimento no turismo. A participação na Fitur, segundo o Ministério do Turismo, será uma oportunidade para apresentar a diversidade turística nacional, promover destinos de todas as regiões e atrair investimentos.

A diversidade cultural e natural do Brasil, o que inclui os atrativos do Paraná, será o principal destaque na Fitur. A iniciativa também busca promover destinos menos explorados, aumentar o tempo de permanência dos turistas e maximizar os gastos internacionais.