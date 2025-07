Empresário de turismo tem até quinta para participar de feiras internacionais com o Viaje Paraná

Barreado servido na Fitur 2025, em Madri | foto: Viaje Paraná

O prazo para Manifestação de Interesse de empresários e profissionais do turismo para participar de feiras internacionais termina nesta quinta-feira (10). A participação dos eventos acontece dentro do estande do Viaje Paraná, órgão de promoção do turismo no Estado. São três feiras com possibilidade de mostrar seus produtos e destinos: A FIT América Latina, na Argentina (Buenos Aires); a FITPAR, em Assunção (Paraguai); e a FITUR, em Madrid (Espanha). Para fazer a pré-inscrição, clique aqui.

O diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, ressalta os benefícios de proporcionar estande em feiras, especialmente internacionais, para que o turismo do Estado seja visto de maneira mais ampla. “Ao levar destinos e produtos a grandes eventos como essas três feiras, estamos dando visibilidade para o que o Paraná tem a oferecer aos turistas. Os números mostram o turismo em alta no Estado, especialmente de turistas estrangeiros”, disse.

Desde 2023, o Viaje Paraná já esteve presente em dez países mostrando o potencial do turismo do Estado e realizando rodadas de negócios, diálogos com empresas internacionais e aumentando a visibilidade do Paraná como destino turístico.

O trabalho resulta em mais turistas para o Paraná, que teve um registro de mais de 912 mil turistas internacionais em 2024. Os dados são divulgados pela Embratur. Neste ano, até o mês de junho, mais de 627 mil estrangeiros foram registrados no Estado.

FIT AMÉRICA LATINA

Realizado na Argentina (Buenos Aires), a FIT América Latina acontece entre os dias 27 e 30 de setembro deste ano. Considerado um dos maiores do gênero no continente, o evento teve aproximadamente 125 mil pessoas no ano passado. O estande paranaense apresentou a gastronomia típica do Litoral.

FITPAR

Classificada como uma das principais feiras turísticas globais pela Organização Mundial do Turismo (OMT), a FITPAR acontece entre os dias 10 e 12 de outubro em Assunção (Paraguai). Na edição do ano passado, o Paraná apresentou redes hoteleiras, agências e operadoras de turismo, de receptivo, municípios paranaenses e empresas de ônibus que atuam no segmento.

FITUR

Realizada entre os dias 21 e 25 de janeiro do ano que vem em Madrid (Espanha), a FITUR é conhecida como um ambiente propício para que os participantes conheçam novos fornecedores e clientes, fortalecendo relações comerciais e multiplicando as oportunidades de negócios. Na última edição, com a visitação de cerca de 250 mil pessoas, o Viaje Paraná apresentou materiais traduzidos para o inglês e espanhol, experiências gastronômicas, além de uma série de rodadas de negócios, com foco na apresentação ao trade e mercado europeu.