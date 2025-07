Santuário de N. S. do Rocio foi um destaque do Paraná na ExpoCatólica

Foto: Viaje Paraná

Termina neste domingo (6), em São Paulo (SP), a feira internacional ExpoCatólica 2025, com presença do Viaje Paraná – órgão de promoção do turismo do Governo do Estado – e dez coexpositores paranaenses.

No evento que atraiu mais de 30 mil visitantes entre quinta-feira (3) e este domingo (6) o estande do Paraná apresentou seus atrativos turísticos voltados à fé.

Entre as Rotas de turismo religioso estão o Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio em Paranaguá (Litoral); o Caminho de São Miguel Arcanjo em Prudentópolis (Centro-Sul do Estado); os produtos da cidade de Itaipulândia (Oeste do Estado); a Rota do Rosário, que reúne 15 Santuários dos Campos Gerais até o Norte do Paraná; além da Rota do Milagre do Paraná em Juranda (Centro-Oeste).

“É muito importante mostrar nossos destinos, mas o turismo é a junção de um todo. Por isso, nosso estande tem, além das rotas religiosas, artesanatos e gastronomia também. O turista que vai a um destino movido pela fé também busca hospedagem, local para se alimentar e lembranças para levar para casa”, destaca o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

Os coexpositores que enaltecem o potencial do Paraná na ExpoCatólica 2025 foram selecionados por meio de Manifestação de Interesse lançada pelo Viaje Paraná, uma prática do órgão de promoção do turismo do Estado em diversas feiras e eventos com estande.

Entre eles estão agências de viagens, associações, representantes de igrejas, templos e santuários, além de órgãos municipais de turismo.