Empresários do turismo podem participar de mais dois eventos em estandes do Viaje Paraná

Foto: Viaje Paraná

Com espaços na Feira de Turismo AVIRRP 2025, em Ribeirão Preto (São Paulo), e no evento turístico Travel Next Minas 2025, em Belo Horizonte (Minas Gerais), o Viaje Paraná abre espaço para empresários do turismo levarem seus produtos e atrativos ao público nacional.

Os interessados devem manifestar interesse até 20 de julho, por meio de formulário online disponível no site do Viaje Paraná.

O diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, ressalta que se trata de mais uma oportunidade para os empresários paranaenses mostrarem seus produtos e empreendimentos a um público de todo o Brasil.

“Temos recebido bastante aprovação dos empresários que participam dos nossos estandes em feiras e eventos nacionais e internacionais. São oportunidades para que os atrativos e produtos sejam vistos e conhecidos por profissionais que vendem o turismo e também por aqueles que buscam destinos para a realização de eventos”, disse.

Em dez estandes viabilizados pelo Viaje Paraná em feiras e eventos, desde 2024 até o momento, foram mais de 110 participações de empresários e profissionais da área como coexpositores, apresentando o potencial do Estado.

Travel Next

O Travel Next Minas 2025 está na 3ª edição de um importante encontro do setor de turismo, projetado para conectar destinos nacionais e internacionais, principais operadores, fornecedores e agentes de viagens. O evento acontece nos dias 19 e 20 de agosto de 2025, na Expominas, em Belo Horizonte.

Durante os dois dias, a programação envolve atividades, networking, desenvolvimento profissional e diversas apresentações. Para esse ano, a estimativa é a participação de mais de 6.000 profissionais do turismo e a presença de mais de 800 marcas do setor. Para manifestar interesse na Travel Next clique aqui.

AVIRRP

A Feira de Turismo AVIRRP é realizada pela Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto. Com mais de 26 anos de existência, o evento foca nas parcerias e fomento aos negócios entre agentes de viagens e fornecedores nacionais e internacionais.

A feira acontece entre em 5 e 6 de setembro no Taiwan Centro de Eventos. Na edição de 2024, mais de 5,3 mil profissionais do turismo estiveram presentes no evento em 130 estandes de exposição, representando mais de 348 marcas. Para manifestar interesse na AVIRRP clique AQUI.

Outras oportunidades

O Viaje Paraná abriu outras oportunidades para participação de empresários do setor como coexpositores em diversos eventos – a FIT América Latina BUE 2025 na Argentina (Buenos Aires), a FITPAR 2025 em Assunção (Paraguai) e FITUR em Madrid (Espanha). O prazo para inscrições já foi encerrado.

Ainda é possível participar da Motorcycle Fest em Curitiba. O período para Manifestação de Interesse segue até 15 de julho. As oportunidades são disponibilizadas aqui.