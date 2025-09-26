Correio do Litoral
Paranaguá avança em projeto para idosos com ações sociais, esportivas e de saúde

Redação
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa debate novo programa e anuncia atividades para ampliar atendimento à terceira idade
Fotos: Fernanda do Carmo

A Prefeitura de Paranaguá deu mais um passo no fortalecimento das políticas públicas para idosos durante a 9ª reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), realizada nesta quarta-feira, dia 23. O encontro, sediado na Secretaria Municipal da Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial (Semdir), destacou que o projeto EnvelheSer atingiu todos os aditivos por lei e que agora vai passar por uma nova estruturação de uma rede integrada de serviços para a terceira idade.

A secretária da Semdir, Carolina Miranda de Lourenço, reforçou o compromisso da gestão municipal com a população idosa. “O prefeito Adriano Ramos tem cobrado ações concretas. Estamos trabalhando com a Secretaria de Saúde e outras pastas para estruturar um atendimento amplo, sem rupturas”, destacou. Entre as novidades estão oficinas culturais, orientação jurídica, atividades esportivas – como natação e caminhadas- e atendimentos médicos, que já estão em fase de organização.

A diretora de Saúde Complementar, Fernanda Carvalho, explicou os trâmites para a continuidade de projeto par a terceira idade. “A licitação para uma nova contratação já foi iniciada. O objetivo é não só retomar, mas ampliar os serviços, garantindo atendimento social, convívio comunitário e suporte médico”, reforçou.

Enquanto os trâmites burocráticos seguem, as secretarias articulam ações para manter o atendimento básico. A previsão é que as atividades do projeto renovado comecem ainda neste semestre, com foco na melhoria da qualidade de vida dos idosos. “Todas as instituições devem trabalhar interligadas”, destacou a secretária Carolina.

Caminhada em prol da pessoa idosa

E nesta sexta-feira, dia 26, a Prefeitura de Paranaguá também realiza a Caminhada em Prol da Pessoa Idosa, com o objetivo de mobilizar a sociedade e dar visibilidade aos direitos dessa população. A concentração será às 9h30, em frente ao Lar dos Idosos Perseverança, na Rua dos Expedicionários, 782, e a saída está prevista para às 10h, com destino à sede da Prefeitura de Paranaguá.

De acordo com a secretária, a mobilização será um ato simbólico de conscientização. “Queremos estimular a prevenção, os cuidados e a proteção à pessoa idosa. Essa caminhada é um gesto coletivo de valorização e respeito àqueles que tanto contribuíram para a nossa cidade”, concluiu Carolina Miranda de Lourenço.

Fonte: PMP / jornalista Sandro Martins

Redação
