Paranaguá informa: abertura do Natal para Todos é adiada para sábado (6)

As demais informações da programação serão divulgadas pelos canais oficiais do Município

A Prefeitura de Paranaguá informa que a abertura oficial do evento Natal para Todos foi transferida para sábado, dia 6, às 20h30, na Praça de Eventos do Centro Histórico, em razão de imprevistos logísticos envolvendo fornecedores durante o deslocamento pela rodovia.

No mesmo dia, haverá a chegada do Papai Noel de barco, no trapiche ao lado do Palco Tutoia, apresentação da Fanfarra do Colégio Leão XIII e a Cerimônia Oficial de Abertura com entrega da chave da cidade ao Bom Velhinho. 

