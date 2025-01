Paranaguá divulga atrativos em papel bandeja para bares e restaurantes

Foto: Prefeitura de Paranaguá

As secretarias de Cultura, de Turismo e de Serviços Urbanos de Paranaguá, em parceria com apoiadores, começaram a distribuir na última terça (14), materiais que vão ajudar na divulgação dos atrativos culturais e turísticos da cidade. A entrega contou com uma cerimônia simbólica na Casa Elfrida Lobo.

As unidades de papel bandeja serão entregues em estabelecimentos comerciais da Ilha do Mel e também para os permissionários do Mercado do Café. Duas empresas apoiam a iniciativa: A Folha do Litoral e a Harbor, de operações portuárias.

“Eu fiz toda a parte gráfica do projeto, o conceito das folhas, cores e as fotos fui quem eu escolhi. Todo esse processo foi para dar ênfase aos pontos turísticos mais marcantes de Paranaguá nesta 1ª fase”, explicou Paulo Anastácio, artista voluntário.

“Nós entregamos o papel bandeja para ser distribuído no Mercado do Café e em alguns pontos da Ilha do Mel. Cada mês será uma temática diferente que contará a história de pontos turísticos da nossa cidade, entre eles: Mercado Municipal; Igreja São Benedito; Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) e Estação Ferroviária ”, pontuou o secretário de Cultura, Ivan Lapolli, que responde interinamente pela pasta de Turismo.

O secretário também agradeceu a confiança depositada no projeto. “O legal é que os materiais foram fornecidos por parceiros com apoio da prefeitura, isso mostra a confiança no governo do Prefeito Adriano Ramos. Por isso, para nossa equipe é um prazer e uma honra apresentar esse material”, finalizou Ivan Lapolli.