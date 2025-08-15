Prefeitura de Paranaguá aposta em qualificação e parcerias para melhorar acesso aos empregos

Wagih Hammoud: “Imprensa é fundamental para que essas oportunidades cheguem até quem mais precisa” | fotos: Secom

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Assuntos Sindicais (Semtra) de Paranaguá realizou um café da manhã com a imprensa local na manhã desta quinta-feira (14) para apresentar as realizações, anunciar novidades e ouvir sugestões. Segundo a Semtra, o objetivo também foi possibilitar uma troca de ideias, reforçando o papel da imprensa de informar à população e divulgar as oportunidades de emprego e de qualificação.

Atualmente, a Semtra mantém 12 cursos gratuitos em andamento e, a partir do próximo mês, lançará o 13º curso. Durante o encontro, o secretário Wagih Hammoud destacou a importância da capacitação profissional como porta de entrada para o mercado de trabalho. “As empresas exigem qualificação. Fomos atrás de cursos gratuitos e com qualidade reconhecida, para preparar as pessoas. Em muitos casos, o aluno já sai empregado e, às vezes, até com bolsa. A parceria com a imprensa é fundamental para que essas oportunidades cheguem até quem mais precisa”, afirmou.

O superintendente da Semtra, Gustavo Amin Hammoud, ressaltou que a união entre a Prefeitura e o comércio local tem sido decisiva para estimular a economia. “Essa parceria é essencial para gerar emprego e renda, fortalecendo tanto o setor produtivo quanto a população que busca colocação no mercado”, destacou.

A Semtra reafirma seu compromisso de ampliar as ações de qualificação profissional e continuar trabalhando em conjunto com empresas e a imprensa para manter o ritmo positivo de crescimento no emprego em Paranaguá.

Fonte: Secom Paranaguá / jornalista: Kaike Mello