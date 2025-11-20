Escola de Rua promove arte em Guaratuba no Dia da Consciência Negra
Complexo Poliesportivo de Guaratuba recebe oficinas de poesia e DJ, além de roda de conversa com a poeta e capoeirista Weini Riz
O coletivo Escola de Rua Paraná realiza, nesta quinta-feira (20), uma programação especial no Complexo Poliesportivo de Guaratuba para marcar o Dia da Consciência Negra. A iniciativa reúne oficinas abertas ao público e uma roda de conversa com artistas do cenário cultural paranaense, com foco em poesia, música, ancestralidade e resistência.
Das 15h às 17h, a programação começa com a Oficina de Poesia Marginal, conduzida por DiOxum, poeta, escritor, produtor musical e apresentador do Slam Ressoa. A atividade propõe explorar a poesia como expressão de liberdade social, crítica e pertencimento. “A poesia moldou meu caráter, deu voz e razão para lutar por equidade, incentivando o hábito da leitura nas comunidades que vivem à margem”, afirma DiOxum.
Com o tema “Uma vida agridoce”, a oficina parte da metáfora das águas salgadas e doces para refletir sobre as alegrias e tristezas que atravessam o cotidiano e alimentam a criação poética.
A partir das 18h30, quem assume o espaço é o DJ Rasta, com oficina de discotecagem. Natural de Joinville (SC), o artista cresceu em um ambiente musical, neto de maestro e filho de mestre de bateria de escola de samba. A paixão pelo universo dos toca-discos surgiu na adolescência, observando DJs que transitavam por diferentes estilos musicais.
Com passagens por casas noturnas do Paraná e Santa Catarina, o DJ já abriu shows de grandes nomes da música nacional e internacional, como Gorillaz, Anitta, O Rappa e Marília Mendonça, dentre outros.
A programação do Escola de Rua Paraná também conta com uma roda de conversa conduzida por Weini Riz, a Professora Gaivotinha, capoeirista, poeta e fundadora do Capoeira Meu Viver, centro cultural que promove aulas de capoeira para mulheres, capoterapia para idosos e ações artísticas como o projeto Vem Cantá Mais Eu.
O Escola de Rua Paraná é um projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura – Governo Federal.
Escola de Rua Paraná – Oficinas e Roda de Conversa – Dia da Consciência Negra
Data: quinta-feira, 20 de novembro
Local: Complexo Poliesportivo de Guaratuba
15h às 17h: Oficina de Poesia Marginal, com DiOxum, e roda de conversa, com Weini Riz
18h30 às 20h30: Oficina de discotecagem, com DJ Rasta
Atividades gratuitas e abertas ao público.
Texto: Rafaela Moura / Escola de Rua