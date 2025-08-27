Paranaguá participa de projeto para fortalecer liderança feminina na gestão pública

Verônica Marodim: “Políticas públicas mais inclusivas e eficazes” | fotos: PMP / Divulgação

A secretária municipal da Fazenda e Orçamento de Paranaguá, Verônica Marodim Marques, está em Brasília participando do curso “Mulheres na Gestão: Financiamento Externo para Políticas Públicas”, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), em parceria com o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) e a consultoria Mirá Design de Organizações. O evento acontece desta terça-feira (26) até quinta-feira (28).

Segundo a secretária, Paranaguá foi um dos municípios selecionados para integrar a formação, após processo de escolha que envolveu a elaboração de uma redação técnica. “Fui contemplada com uma bolsa de 100%, que cobre passagem, hospedagem e alimentação. É uma honra representar Paranaguá nesse espaço e importante ressaltar que a seleção se deu entre inúmeros municípios. Isso mostra a relevância do trabalho que temos desenvolvido na área de planejamento e orçamento”, destacou Verônica.

Curso voltado a lideranças femininas

O programa tem como objetivo fortalecer a atuação de gestoras públicas, com foco em municípios liderados por mulheres, oferecendo capacitação técnica para a elaboração de projetos capazes de captar recursos junto a instituições financeiras internacionais.

A iniciativa busca fomentar políticas públicas voltadas à igualdade de gênero, à diversidade e à inclusão, além de incentivar a presença feminina em cargos estratégicos de decisão. Ao todo, participam 38 gestoras de diferentes municípios brasileiros, representando 14 estados de todas as regiões do país.

Durante as oficinas presenciais, as participantes terão assistência técnica especializada para a elaboração de propostas de financiamento qualificadas para submissão à Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), vinculada ao MPO. Essa comissão é responsável por avaliar projetos que buscam recursos internacionais com garantia da União, em um processo complexo e rigoroso que pode se estender por até dois anos.

Entre os objetivos do curso estão:

– Fortalecer a liderança das mulheres no setor público;

– Ampliar sua participação em áreas estratégicas de decisão;

– Capacitar na elaboração e execução de projetos financiados por organismos internacionais;

– Incorporar transversalmente os componentes de gênero, diversidade e inclusão em políticas públicas;

– Compartilhar referências e boas práticas para inspirar iniciativas locais.

Para Verônica Marodim Marques, a participação de Paranaguá no curso representa um passo estratégico para o Município. “Trata-se de uma oportunidade única para ampliar nossa capacidade técnica, conquistar novas formas de financiamento e implementar políticas públicas mais inclusivas e eficazes. Levo comigo a missão de transformar esse aprendizado em resultados concretos para nossa cidade”, concluiu.

Fonte: PMP / jornalista: Luiza Rampelotti