Paranaguá promove seus atrativos no 7º Fórum Paranaense de Turismo Religioso

Mesquita Omar Ibn Al Khattab | foto: Geraldo Bubniak/AEN

A Secretaria Municipal de Turismo de Paranaguá (Setur) participa do 7º Fórum Paranaense de Turismo Religioso que teve abertura oficial na terça-feira (8) e começa nesta quarta-feira (9) em Foz do Iguaçu. O evento reúne líderes religiosos, empresários e profissionais ligados ao setor, além de agentes de viagens e representantes de instituições religiosas de diferentes expressões.

O Fórum ficará concentrado na mesquita Omar Ibn Al Khattab. Esta é a primeira vez em que o fórum é realizado em um templo não cristão, destacando a proposta de interreligiosidade do segmento, que conta com a participação de roteiros das religiões islâmica, católica, denominações evangélicas, de matriz africana, budista, entre outras.

De acordo com a organização do evento, aproximadamente 500 pessoas de diversas cidades do estado e outros países estão inscritas. Pela primeira vez, o evento acontece em uma mesquita, que é primeira de Foz do Iguaçu e a segunda maior da América Latina.

O Fórum de Turismo Religioso é uma organização do Comitê Interinstitucional do Turismo Religioso do Paraná e da Secretaria Turismo do Paraná (Setu-PR) com apoio da mesquita, da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, da Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec e Fundo Iguaçu.

A secretária de Turismo, Paula Patrícia Torres, reafirma o compromisso do município com o turismo religioso. “Paranaguá se sente honrada em participar do Fórum. Nosso município carrega uma profunda representatividade religiosa no estado, sendo berço da fé e lar da Padroeira do Paraná. A presença do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio em nossa cidade não é apenas um símbolo de devoção, mas também um importante atrativo turístico que movimenta a economia local, preserva a cultura e fortalece o sentimento de pertencimento da comunidade”, detalhou.

De acordo com Paula Torres, “estar presente neste evento é reafirmar o compromisso da gestão do Prefeito Adriano Ramos que defende o fortalecimento do turismo religioso, reconhecendo seu potencial de promover o desenvolvimento sustentável e de criar conexões profundas entre fé, cultura e identidade. Seguimos trabalhando para valorizar cada vez mais esse patrimônio vivo de Paranaguá e do Paraná”.

Afroturismo

Presença das religiões de matriz africana no Fórum em Foz do Iguaçu | foto: Geraldo Bubniak/AEN

Paranaguá também é conhecida pelas manifestações de religiões afro-brasileiros, com destaque no turismo para o Afoxé Filhos de Iemanjá, com sete edições realizadas.

Recentemente, foi instituída a Linha Preta Paranaguá, como atrativo turístico que busca difundir e valorizar os locais marcantes da história e da cultura negra na cidade.