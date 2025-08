20º Paranaguá Motos retorna com show nacional da banda Tihuana e programação cultural neste fim de semana

Evento tradicional retorna após 6 anos, reunindo motociclistas de todo o Brasil e países vizinhos, com atrações musicais e fomento do turismo local

Após um intervalo de seis anos, o tradicional Paranaguá Motos retorna a partir desta sexta-feira (1º). Até o domingo (3), a Praça de Eventos do Centro Histórico será o palco do Encontro Internacional de Motociclistas em sua 20 edição. A expectativa é reunir grupos de todo o Brasil e de países vizinhos, celebrando a cultura sobre duas rodas com uma programação intensa e multicultural.

Idealizado pelo grupo Robalos Rebeldes, o evento faz parte do calendário oficial de festividades do município, que recentemente completou 377 anos. Mais do que uma celebração da cultura sobre duas rodas, o encontro é uma grande vitrine turística e cultural, com impacto direto na economia local, especialmente no comércio, na rede hoteleira e na gastronomia.

O prefeito Adriano Ramos destacou a importância da retomada do evento. “O Paranaguá Motos é de suma importância para a cultura e o turismo da nossa cidade, e é claro que a Prefeitura oferece total apoio aos organizadores. O município está de braços abertos para receber todos os visitantes”, disse.

A programação conta com dezenas de bandas locais e covers, além de uma grande atração nacional: a banda Tihuana, conhecida por hits como Tropa de Elite, Pula, Um de Cada Vez e Renata. O show acontece no sábado (2), às 22h.

Programação artística – Paranaguá Motos 2025

Sexta-feira – 1º de agosto

18:00 – Abertura

18:30 – Mitzrael

20:00 – Duca Sessions

21:30 – Fabinho Artista

23:00 – Geração Coca Cola

Sábado – 2 de agosto

11:00 – Menino J (J-A-Y)

13:00 – Olhar 43

15:00 – CPM 22 Cover

17:00 – Rota 407

19:00 – Violet

22:00 – Tihuana

Domingo – 3 de agosto

11:00 – Tomarock

12:30 – Cristal Schock

14:00 – Tio Brother

15:30 – City Devil’s

17:00 – Banda Echoz

18:00 – Encerramento

Fonte: Secom Paranaguá / jornalista: Kaike Mello