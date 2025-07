Gabinete para Todos atende população no aniversário de Paranaguá

Foto: Secom

A Prefeitura de Paranaguá inaugurou neste sábado (19), às 18h, o Gabinete para Todos, uma iniciativa que funcionará durante toda a programação festiva dos 377 anos do município. O espaço foi instalado no Palco Tutóia, na Praça de Eventos, no Centro Histórico, e segue em funcionamento até o dia 29 de julho, data do aniversário da cidade.

O Gabinete para Todos foi criado com o objetivo de ampliar o acesso da população ao poder público municipal. Durante o período de funcionamento, secretários da Prefeitura estarão presentes em horários intercalados, pela manhã e à tarde, para ouvir diretamente as demandas da comunidade, com rodízio entre as pastas. Além dos secretários, o chefe do Executivo Municipal também participará do atendimento à população em momentos específicos ao longo da programação.

“Queremos que a população se sinta ouvida e acolhida. O Gabinete para Todos é uma forma de aproximar ainda mais o poder público das pessoas, oferecendo um espaço acessível, direto e transparente, onde o cidadão pode trazer suas demandas e sugestões. Estarei presente durante a semana, assim como os secretários, para garantir esse diálogo aberto com a cidade”, afirmou Adriano Ramos.

Sala para a imprensa

Além do atendimento à população, o espaço contará com uma sala exclusiva para uso da imprensa. Jornalistas e comunicadores terão à disposição uma estrutura de apoio para entrevistas, produção de conteúdo, redação de releases e reuniões de pauta, com acesso facilitado para transporte de equipamentos e suporte durante as coberturas dos eventos oficiais.

“O gabinete da imprensa é um ambiente dedicado, que poderá ser utilizado para entrevistas com autoridades, produção de materiais jornalísticos e qualquer necessidade da cobertura da festa. É uma forma de reconhecer e apoiar o trabalho essencial da imprensa durante esse período”, informou o secretário de Comunicação, Cleverson Ferreira.

A agenda com os dias e horários de atendimento de cada secretaria será divulgada pelas redes oficiais da Prefeitura. A iniciativa busca garantir maior proximidade entre o poder público e a comunidade, em um momento simbólico e de celebração para Paranaguá.