Foto: Itaipu Parquuetec / Divulgação

O Parque Tecnológico Itaipu agora é Itaipu Parquetec. “A nova marca traz modernidade aos 20 anos de experiência e representa nossa essência e nosso compromisso com a inovação. Nossa nova marca não é só um novo nome; é o símbolo do nosso novo momento como o parque mais completo em soluções sustentáveis para transição energética e tecnologias do futuro, além de consolidar nossa missão de transformar conhecimento e inovação em bem-estar social”, explica a Itaipu Parquetec. Saiba mais:

“A nova identidade visual, com o nome Itaipu em evidência, reforça nossos laços com a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta, com a qual é desenvolvida uma série de iniciativas para apoiar a hidrelétrica em seu compromisso com o desenvolvimento sustentável.

“As formas geométricas simbolizam a integração entre universidades, empresas, startups, governo e sociedade civil. Mantivemos o mapa da América do Sul para destacar nossa localização, e as cores representam a união entre Brasil e Paraguai, refletindo confiança, positividade, inovação e dinamismo.”