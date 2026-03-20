Pavimentação e instalação de iluminação seguem avançando na Ponte de Guaratuba

Iniciou nesta sexta-feira (20) a implantação da última camada de asfalto no sentido norte – sul

Foto: Consórcio Nova Ponte

As obras de pavimentação da Ponte de Guaratuba e dos acessos seguem em andamento no Litoral. Depois do início da nova fase com revestimento asfáltico no sentido norte – sul, o consórcio que toca a obra iniciou nesta sexta-feira (20) a implantação da última camada, o CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

Os trabalhos no sentido sul- norte estão marcados para a semana que vem. Outro avanço da pavimentação começa a aparecer no acesso de Guaratuba, inclusive com a instalação dos meio fios.

A pavimentação da Ponte de Guaratuba incorpora uma solução que alia engenharia e sustentabilidade: o uso de asfalto-borracha. Ao todo, serão aplicadas aproximadamente 600 toneladas do material, o que permitirá o reaproveitamento de cerca de 23 mil pneus inservíveis. Em 70 mil metros quadrados de área de pavimentação e três quilômetros de extensão total, incluindo os 1,24 km da ponte e as vias de acesso, o projeto utiliza tecnologia que transforma resíduos em insumo para infraestrutura viária, reduzindo o impacto ambiental e ampliando a vida útil do pavimento.

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Também seguem em andamento a instalação de barreiras de concreto New Jersey (dispositivo que vai dividir o sentido das pistas) instaladas, assim como postes de iluminação pública e os guarda-corpos que dividem a via da calçada e das laterais externas, garantindo a segurança de pedestres e ciclistas.

Os acessos também seguem com grande volume de trabalhadores. No lado de Guaratuba, por exemplo, foram retirados 80 mil metros cúbicos de terra para a finalização da obra. O morro recebeu 1,2 mil metros cúbicos de concreto, 1,7 mil grampos, 963 estacas e 1,3 tirantes para estabilizar o terreno.

A ponte terá mais de 1.240 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança em cada sentido, calçadas com ciclovia e guarda-corpos. Considerando ainda os acessos terrestres nas duas entradas da ponte, a obra vai abranger pouco mais de 3 quilômetros.

O Governo do Estado mais R$ 400 milhões na obra, que é uma das mais emblemáticas do Estado e dá fim à travessia por ferryboat na Baía de Guaratuba. As obras são executadas pelo Consórcio Nova Ponte, com coordenação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seil).