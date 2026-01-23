Pavimentação em concreto na Avenida Conde Matarazzo, em Antonina, já está 60% concluída

Além do pavimento, a obra inclui instalação de calçadas para pedestres, ciclovia, pontos de ônibus, sinalização viária e melhorias no sistema de drenagem.

Foto: Mayara Locatelli/ GCom Portos do Paraná

Uma etapa da revitalização das vias de acesso ao Porto de Antonina, realizada pela Portos do Paraná, já foi concluída. Com isso, mais de 60% das obras da Avenida Conde Matarazzo estão executadas, e parte da nova pista em concreto está liberada para o tráfego.

O investimento de R$ 21,9 milhões contempla, além do pavimento, a instalação de calçadas para pedestres, ciclovia, pontos de ônibus, sinalização viária e melhorias no sistema de drenagem.

“A pavimentação rígida é muito mais adequada para o fluxo de veículos pesados que acessam o Porto de Antonina, trazendo maior segurança e menor necessidade de manutenção”, afirmou o diretor de Engenharia e Manutenção da Portos do Paraná, Victor Kengo.

A técnica citada por Kengo substituirá o pavimento asfáltico existente, com a uma nova pavimentação de concreto armado com espessura dimensionada para o fluxo de caminhões do local.

A obra teve início em julho de 2025. Para garantir a segurança dos usuários, o trânsito na Avenida Conde Matarazzo está operando no sistema “siga e pare”, com orientação de sinaleiros manuais e eletrônicos.

As intervenções da Portos do Paraná também abrangem outra via da cidade. “Iniciamos a instalação das calçadas e, após a conclusão da avenida, seguiremos com a reforma na Rua Engenheiro Luiz Augusto Leão da Fonseca”, explicou a gerente de Engenharia, Bruna Calloni. A conclusão está prevista para junho de 2026.

A moradora de Antonina, Suzane de Lima dos Santos, disse que a reforma é fundamental para a comunidade. “É para a melhoria da cidade, né? Porque estavam feias as nossas ruas, muito esburacadas, e isso acaba com o carro, bicicleta, qualquer meio de transporte. Agora acho que vai melhorar”, disse.

O pedreiro e carpinteiro Miguel Assis, que veio de Itajaí para morar em Antonina, elogiou a obra. “A gente entende de estrada. Estão usando um concreto bom, usinado com esteira. Essa técnica é a melhor porque dá menos manutenção no asfalto”, afirmou Assis.

A fiscalização é feita de forma conjunta pela Portos do Paraná, pela Prefeitura Municipal de Antonina e por uma empresa terceirizada, contratada para dar suporte à atividade. O município também foi responsável pela elaboração do projeto e acompanhou as sondagens do solo realizadas pela empresa contratada.

Porto de Antonina

Em 2025, o Porto de Antonina movimentou 1,3 milhão de toneladas de cargas, entre açúcar ensacado e a granel, fertilizantes e outros produtos. Atualmente, o Porto de Antonina é um dos terminais administrados pela empresa pública Portos do Paraná, que possui a segunda maior movimentação portuária do Brasil e é hexacampeã em melhor gestão portuária do país, segundo avaliação do Governo Federal.

Fonte: GCom Portos do Paraná