PCPR prende 10 envolvidos no tráfico no Morro da Cocada, em Paranaguá

A Polícia Civil do Paraná prendeu 10 pessoas durante uma operação contra uma organização criminosa familiar investigada por tráfico de drogas, venda ilegal de armas de fogo e homicídios ligados à disputa por territórios em Paranaguá. A ação ocorreu nesta terça-feira (10).

Foram realizadas nove prisões temporárias e um flagrante por tráfico de drogas. Uma porção de maconha foi apreendida, além de apetrechos relacionados ao tráfico. O material será periciado e deve embasar novas fases da investigação.

Duas famílias

A investigação começou em janeiro e avançou com base em materiais apreendidos em ações anteriores.

“As provas reunidas confirmam o funcionamento articulado do grupo e sua ligação com crimes graves na região”, afirma o delegado Victor Loureiro, responsável pelo inquérito. As apurações revelaram negociações de drogas e armas, ameaças de morte e divisão de tarefas entre os envolvidos.

O grupo atuava principalmente no Morro da Cocada, na região do Emboguaçu, e também em bairros como Vila Santa Maria, Labra e Jardim Iguaçu, usados para armazenar e distribuir entorpecentes. Os pontos de venda eram monitorados por olheiros e câmeras instaladas clandestinamente para detectar a presença policial.

Segundo a PCPR, a organização criminosa era composta basicamente por duas famílias. Quem não participava diretamente do tráfico, auxiliava na ocultação de valores e na intermediação de transferências bancárias, dificultando o rastreamento dos recursos. As movimentações indicam um esquema de lavagem de dinheiro para camuflar os lucros do tráfico no sistema financeiro.