Professores das comunidades marítimas e indígenas participam de seminário em Paranaguá

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) realizará em Paranaguá o XV Seminário Interilhas, um encontro de formação continuada voltado a diretores, professores e equipes pedagógicas que atuam em colégios estaduais nas ilhas, localidades marítimas e comunidades indígenas do Litoral do Estado.

Com a participação de 210 profissionais da educação, o evento, que acontece dias 17, 18 e 19 de setembro, tem como objetivo promover o aperfeiçoamento pedagógico e estimular a troca de experiências, considerando os desafios específicos de regiões com acesso limitado e realidades socioculturais distintas.

Abrangendo a chamada “educação multianos”, o Novo Ensino Médio e a organização curricular, o evento também busca alinhar os conteúdos estruturantes aos eixos temáticos da Proposta Pedagógica das Ilhas do Litoral Paranaense. Este evento estratégico não só provê suporte técnico e pedagógico, mas o faz com respeito às particularidades culturais e geográficas da região.

“A iniciativa é parte do compromisso da Seed-PR com a garantia de uma educação pública de qualidade, inclusiva e equitativa em todos os territórios do Estado. O Interilhas é um evento essencial para reconhecer e fortalecer os profissionais que atuam nas comunidades mais isoladas do nosso Litoral”, explica o secretário estadual de Educação, Roni Miranda.

“Eles são protagonistas de transformações profundas, e o seminário é um momento de escuta, formação e valorização. Estamos empenhados em garantir que todos os estudantes, independentemente de onde vivam, tenham acesso ao melhor da educação”, destaca.

ODS – A Secretaria da Educação também abriu um chamamento público para patrocínio do evento. Empresas interessadas em participar podem acessar o edital de patrocínio no site www.educacao.pr.gov.br/legislacao/patrocinios ou enviar propostas diretamente para o e-mail: [email protected].