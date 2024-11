PDT do Paraná é premiado por Monitor de Diversidade

Fotos: PDT

O PDT Paraná recebeu premiação da Legisla Brasil pela criação do Monitor de Diversidade, instrumento desenvolvido para monitorar o nível de adesão às estratégias de ampliação de representatividade de gênero e raça da composição dos órgãos partidários municipais.

O projeto da Executiva Estadual do Paraná, presidida pelo deputado estadual Goura, foi reconhecido na categoria Efetividade em Partidos, cujo objetivo final era fortalecer a formação de chapas mais diversas e viáveis a partir do aumento da diversidade na composição dos órgãos partidários.

Goura ressaltou que no início de 2023, quando assumiu a presidência, o PDT lançou uma resolução determinando que todos os órgãos partidários municipais cumpram o Art. 12 do estatuto do partido, no que diz respeito ao mínimo de 30% de mulheres, buscando, além disso, a paridade de gênero (50%) e a participação de pessoas negras e indígenas.

Com base nesta diretriz, no início de 2024 foi concebido o Monitor de Diversidade com vistas ao processo eleitoral deste ano.

Desenvolvido pelo consultor de planejamento partidário do PDT Paraná, Lucas Kogut, a ferramenta permite o monitoramento em tempo real, a partir de mapeamento em Business Intelligence (BI), da composição das executivas municipais, com base nos dados cadastrados pelos respectivos integrantes.

O monitoramento, explica Kogut, foi feito a partir da criação de um índice de diversidade que avalia de 0 a 1 o nível de adesão do órgão às estratégias estatutárias de representação de gênero e étnica nos órgãos, sendo 0 nada aderente e 1 totalmente aderente. Uma vez contabilizados os índices, as informações são dispostas em um BI que territorializa as informações em mapas de calor, em que quanto maior a tonalidade da cor, mais aderente às estratégias de diversidade o órgão partidário daquele município está.

Subsídio para os movimentos

A ferramenta visa analisar de forma rápida como o partido está estruturado nos municípios paranaenses, indicando geograficamente onde há órgão partidário formalizado (comissão ou diretório), quem o preside, sua vigência e sua composição sob a perspectiva de diversidade de gênero e raça.

Segundo o deputado Goura, a ideia é apresentar a ferramenta e avaliar a sua utilização nacionalmente, uma vez que possibilita verificar regiões geográficas com maior e menor incidência partidária, subsidiando futuras estratégias de inserção e fortalecimento local.

Goura ressaltou que a “informação gerada pelo Monitor de Diversidade é capaz de subsidiar a atuação estratégica dos movimentos, que pela análise geográfica podem verificar as regiões do Paraná com maiores e menores representações femininas e raciais, de modo a agir proativamente para melhoria dos índices de cada região”.

O PDT Paraná apresentou a ferramenta no 6º Congresso Nacional do PDT, que ocorreu em Brasília, em maio deste ano.

Deputado estadual Goura, presidente do PDT Paraná | foto: PDT

Legisla Brasil

A Legisla Brasil é uma organização suprapartidária e sem fins lucrativos que trabalha para potencializar a atuação e a capacidade de impacto dos agentes políticos no Brasil. A Comunidade Legisla Brasil reúne chefes de gabinete, assessores parlamentares, lideranças partidárias e pessoas que atuam com o setor público em organizações sociais ou empresas.

Premiação de Boas Práticas da Comunidade

A premiação ocorreu durante o 1º Encontro Anual da Comunidade Legisla Brasil. O evento, realizado em Brasília, reuniu 60 pessoas que integram a Comunidade Legisla Brasil.

A premiação é um reconhecimento conferido à projetos políticos assessorados pela comunidade que se destacaram em alguma das quatro categorias: Representatividade em Mandatos, Representatividade em Partidos, Efetividade em Mandatos e Efetividades em Partidos.

O consultor Lucas Kogut possui vínculo com o Legisla Brasil desde 2020, quando passou na seleção nacional do Programa Trilha da Legisla Brasil, que selecionava jovens com interesse em ingressar no Legislativo. O Programa consistia em uma ampla seletiva nacional para selecionar 28 jovens para serem formados nas respectivas atribuições do Legislativo (comunicação, legislativo, governança e políticas públicas).

“Eu entrei para Governança Legislativa, e em 2023 ingressei no Mandato Goura para exercer essa atribuição. Paralelamente, me vinculei à organização e estruturação partidária, frente que se tornou um braço de atuação da Legisla em 2022 e desde então participo das instâncias de capacitação promovidas pela organização à comunidade”, relatou Lucas.