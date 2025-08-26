PDT Paraná promove encontro em Curitiba nesta sexta (29)
O PDT Paraná realiza na próxima sexta-feira (29), um encontro estadual para discutir os rumos do partido no estado. O evento inicia às 19h30, no Espaço Plaza – Clube Urca, e deve reunir importantes lideranças da sigla, entre elas o deputado estadual Requião Filho, o ex-governador Roberto Requião, o deputado estadual Goura e o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.
O evento marca um momento de fortalecimento do PDT no Estado, com foco na construção de uma estratégia sólida para a disputa eleitoral de 2026. No mês de julho, Requião Filho e Roberto Requião se filiaram ao partido, em cerimônia liderada por Lupi, na sede nacional.
Requião Filho, que é pré-candidato ao governo do Paraná e vem crescendo nas pesquisas de intenção de voto, acredita que o PDT precisa se fortalecer no estado e lançar candidatura própria na disputa eleitoral.
“A atual política polarizada favorece os grupos que nada querem fazer pela política paranaense, só permanecer no poder. Ao fortalecer um partido que quer dialogar e construir, nós estamos saindo da discussão rasa, que mais parece futebol, e focando naquilo que realmente muda na vida das pessoas”, destaca Requião Filho.
Durante o encontro, o partido deve realizar mais filiações e fortalecer a base para as disputas do ano que vem. A presença de Carlos Lupi reforça a relevância das novas lideranças paranaenses, esperando também militantes, apoiadores, prefeitos, vereadores do interior e da capital.
SERVIÇO
Encontro PDT Paraná, em Curitiba
Data: 29 de agosto, sexta-feira
Horário: 19h30
Endereço: R. Albano Reis, 170, Ahú (Espaço Plaza – Clube Urca)