PDT realiza capacitação trabalhista para eleitos e eleitas em 2024

Já estão abertas as inscrições para o 1º Circuito de Capacitação Trabalhista. A formação é uma iniciativa do PDT Paraná em conjunto com a Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini (FLB-AP) destinada a todas as pessoas eleitas em 2024 pelo partido. O evento será realizado no dia 7 de fevereiro, na Assembleia Legislativa do Paraná.

O objetivo do Circuito Trabalhista é discutir questões diretamente relacionadas ao exercício dos mandatos pedetistas, como políticas públicas, execução e fiscalização orçamentária, funções parlamentares e outras informações essenciais para o bom desempenho das gestões trabalhistas nas prefeituras, vice-prefeituras e câmaras municipais.

Além dos eleitos e eleitas, poderão participar, respeitando o limite de vagas, profissionais envolvidos nas gestões trabalhistas, tanto nos executivos quanto nos legislativos. O evento será gratuito e contará com a presença do presidente do PDT Nacional, ministro Carlos Lupi, do presidente da FLB-AP, Manoel Dias, do presidente do PDT Paraná, deputado estadual Goura, e demais lideranças nacionais e estaduais.

“Este será um grande momento de formação, de trocas de experiências, e de confraternização com todos os eleitos e eleitas no Paraná, que tem como grande objetivo a qualificação das gestões trabalhistas e o fortalecimento do partido”, afirmou o presidente Goura.

Programação

O evento está previsto para iniciar às 8h30 com credenciamento, seguido da Mesa de Abertura com a presença de lideranças nacionais e estaduais. Na sequência a programação será dividida em quatro grandes temas: liderança, governança e inovação na gestão; gestão de políticas públicas; gestão de recursos; e cidades sustentáveis.

O Circuito Trabalhista conta também com o apoio do Centro de Formação de Gestores Trabalhistas, dirigido pelo professor José Carlos Rassier.

A programação completa e o formulário de inscrição podem ser acessados no link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerVR-q9AbTnNqmMZiHhiFtpxTvGUB0rllS-Fk4OHaaPiIquw/viewform

Apoio

A organização do evento encaminhará às pessoas inscritas uma lista com sugestões de hotéis e restaurantes próximos à Assembleia Legislativa para facilitar o deslocamento de participantes de outras regiões do estado.