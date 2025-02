Pesca ilegal no Parque Boguaçu resulta em multa de mais de R$ 14 mil

Fotos: 2º Pel,/1ªCia/BPAmb-FV

Uma equipe do 2º Pelotão da Polícia Ambiental – Força Verde realizou patrulhamento aquático na baía de Guaratuba e nos rios neste domingo (23) e abordou 37 pessoas em 16 embarcações.

Pescadores em uma bateira (canoa) foram flagrados dentro dos limites do Parque Estadual do Boguaçu. Eles haviam pescado três raias, que foram apreendidas junto com o equipamento: a bateira, um motor de rabeta, três molinetes e 1 rede de tarrafa.

As autuações somaram R$ 14.788,00. Também foi encaminhado ofício ao Ministério Público Federal comunicando a ilegalidade.