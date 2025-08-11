Pescadores querem acompanhar vistoria no Refúgio dos Guarás, em manifestação pacífica

Pescadores artesanais profissionais de Guaratuba organizam uma manifestação pacífica na tarde desta segunda-feira (11) por causa da criação de uma unidade de conservação: o Refúgio da Vida Silvestre dos Guarás.

O presidente da Colônia de Pescadores Z-7, do município, Álvaro Cunha, está convocando os trabalhadores e suas famílias a acompanharem uma vistoria que o Governo do Estado teria programado no local, na Baía de Guaratuba, já conhecido como “Parque dos Guarás”.

Álvaro Cunha pede que eles estejam com suas bateiras – embarcação pequena usada na pesca artesanal – até as 14h, na Marina Tauchem, no bairro Mirim, de onde, segundo ele, os técnicos devem sair, às 14h30. “Quero contar com vocês, com todo o mundo, pode levar esposa, filho na batera para nós acompanhar o estado nessa vistoria do Parque Guará”, disse em vídeo divulgado nas redes sociais.

O Refúgio da Vida Silvestre dos Guarás deverá ser uma unidade de conservação (UC) do Estado formada por seis ilhas da baía de Guaratuba: Araçá, Garças, Perigo, Capim do Meio, Capim e Garcinha.

A nova unidade de conservação (UC) será de Proteção Integral, ou seja, com o objetivo de preservar a natureza, admitindo apenas o uso indireto dos seus recursos naturais com foco na preservação da biodiversidade local.

No caso do Refúgio dos Guarás, o espaço será liberado para pesquisas científicas voltadas para o cuidado com a ave símbolo do município, o Eudocimus ruber.

A administração será feita pelo Instituto Água e Terra (IAT), autarquia do governo estadual. Sua criação foi anunciada no início de 2023 e está na fase de estudos da realização de audiências públicas.

Alguns pescadores reclamam que a nova UC irá prejudicar a pesca e querem ser ouvidos sobre as restrições de uso no seu território e no entorno das ilhas.

Álvaro Cunha disse ao Correio do Litoral, que a pesca artesanal pode ser feita sem afetar os guarás. Eles vão discutir o assunto novamente nesta quarta-feira em uma assembleia convocada há mais de dois meses pela Colônia dos Pescadores.