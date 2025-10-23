Projeto Vamos Desenredar evita pesca fantasma na Baía de Paranaguá

Em parceria com a TCP, iniciativa promove educação ambiental em comunidades pesqueiras e retira petrechos abandonados

Fotos: TCP / Divulgação

O projeto Vamos Desenredar fez sua estreia no Litoral do Paraná na última semana, e teve Paranaguá como ponto de partida.

Durante quatro dias, entre 14 e 17 de outubro, a iniciativa percorreu as comunidades pesqueiras da Ilha dos Valadares, Eufrasina, Piaçaguera, Amparo, São Miguel e Ponta de Ubá, recolhendo um total de 364 quilos de materiais de pesca abandonados, como redes, cordas, boias, entre outros.

A ação incluiu atividades educativas, com exposição de fotos de animais impactados por resíduos da pesca, diálogos sobre os efeitos da chamada pesca fantasma — prática que ocorre quando redes e utensílios abandonados continuam capturando e ferindo animais marinhos — e a distribuição de brindes confeccionados com os petrechos reciclados, produzidos por artesãs do projeto Rede de Mulheres pela Vida Marinha.

Realizada em parceria com o Instituto Gremar e a Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental, a iniciativa integra o Programa Saúde e Bem-Estar da TCP, que apoia projetos voltados ao meio ambiente e à valorização das comunidades costeiras. Segundo Kayo Zaiats, superintendentes de Meio Ambiente da TCP, o apoio ao projeto reforça o compromisso da empresa com a conservação marinha:

“A Baía de Paranaguá é uma região de enorme importância ecológica e cultural. Cuidar desse território é também preservar sua biodiversidade e garantir o equilíbrio dos ecossistemas em nosso entorno. O Vamos Desenredar é um projeto que reforça como a educação ambiental e o envolvimento da comunidade podem gerar resultados concretos para o meio ambiente”, destaca Zaiats.

Ao final da campanha, os materiais coletados passaram por triagem e pesagem, e foram encaminhados para reciclagem industrial ou reaproveitamento artesanal, onde serão transformados em bolsas, colares, chaveiros, brinquedos, tapetes e outros produtos sustentáveis. Para Carolina Moretti Ortega, bióloga do Instituto Gremar, a chegada do projeto ao Paraná marca um passo importante na expansão das ações de conscientização ambiental:

“Desde sua criação, em 2021, o Vamos Desenredar já recolheu mais de 8 toneladas de materiais de pesca em diferentes regiões costeiras. Trazer o projeto ao litoral paranaense foi uma oportunidade de envolver novos públicos e fortalecer a rede de pescadores comprometidos com o cuidado dos oceanos. Cada rede recolhida é um avanço na preservação da vida marinha e na promoção de uma pesca mais responsável”, afirma.

Além disso, a diminuição dos estoques pesqueiros é um dos principais fatores que ameaçam a renda das famílias que vivem da pesca artesanal. Por isso, ações voltadas à conservação das espécies marinhas e à educação das comunidades são essenciais para manter o equilíbrio ecológico e garantir a continuidade dessa atividade tradicional na Baía de Paranaguá.

“A pesca artesanal faz parte da identidade de Paranaguá e depende diretamente da saúde dos ecossistemas marinhos. Fortalecer iniciativas que unem conservação, renda e conscientização é essencial para garantir um futuro mais sustentável, compromisso que faz parte da estratégia ambiental da TCP”, conclui Zaiats.

O Vamos Desenredar contribui diretamente para os ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), 12 (Consumo e Produção Responsáveis), 14 (Vida na Água), 15 (Vida Terrestre) e 17 (Parcerias e Meios de Implementação) — metas que também orientam a estratégia socioambiental e o compromisso da TCP com o desenvolvimento sustentável do litoral paranaense.

O Instituto Gremar, fundado em 2002 na cidade de Guarujá (SP), atua em gestão da fauna, educação ambiental e pesquisa científica;

A participação da TCP na iniciativa faz parte do Programa de Comunicação Social que atende à condicionante da Licença de Operação nº 1356/2016 1ªRet. 1ªRenov. do Ibama.