Colônia de Pescadores de Guaratuba recebe capoeira e poesia em domingo cultural

O 4º Festival Cultural Tem Capoeira! e a apresentação do projeto A voz delas – Guaratuba além do mar acontecem juntos, com entrada gratuita

Dois projetos culturais se unem neste domingo (5), a partir das 9h, na Colônia dos Pescadores Z-7, no bairro Piçarras, em Guaratuba, para celebrar a arte, a cultura popular e o empoderamento feminino. O 4º Festival Cultural Tem Capoeira! e a apresentação do projeto A voz delas – Guaratuba além do mar acontecem lado a lado, a fim de oferecer ao público um dia de integração entre música, poesia e a força transformadora da capoeira.

No festival de capoeira, haverá a formatura de alunos e alunas da Professora Gaivottinha (Weini Riz) e da Mestra Gaivotta (Luzia de Andrade), com supervisão do Mestre Emílio. A programação inclui também a venda de hambúrgueres, com renda revertida para a manutenção dos projetos sociais Move Vidas e Capoeira Meu Viver, que atuam em Guaratuba pela inclusão, educação e fortalecimento da cultura de crianças, jovens, adultos e idosos.

O Projeto Move Vidas, em parceria com a Associação de Capoeira Arte e Raça, existe desde 2016 e atende 63 crianças em sete bairros de Guaratuba. Já o Capoeira Meu Viver, fundado em 2020 por Weini Riz, é um centro de cultura e bem-estar que oferece aulas de capoeira para mulheres e capoterapia para idosos, além de iniciativas artísticas como o “Vem Cantá Mais Eu”.

A voz delas – Guaratuba além do mar

Quem abre o evento é a capoeirista e artista Weini Riz, com a apresentação do A voz delas – Guaratuba além do mar. O projeto selecionou cinco poetas mulheres de regiões periféricas da cidade para declamar versos inéditos inspirados na vida em Guaratuba. A proposta é fortalecer a autonomia financeira e artística das poetas, ao valorizar suas vozes e ampliar o alcance da poesia marginal no litoral.

Para Riz, os dois eventos reforçam o poder da cultura como ferramenta de transformação social: “A capoeira e a poesia são espaços de resistência e de criação. Quando as mulheres ocupam esses espaços, nós não apenas nos fortalecemos, mas abrimos caminhos para que outras também se reconheçam como protagonistas de suas próprias histórias”.

A voz delas é um projeto aprovado pela Secretaria de Cultura de Guaratuba, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura – Governo Federal.

4º Festival Cultural Tem Capoeira! + A voz delas – Guaratuba além do mar

Domingo, 5 de outubro, às 9h

Colônia dos Pescadores – Avenida Damião Botelho de Souza, Piçarras – Guaratuba

Entrada gratuita

Fonte: Rafaela Moura