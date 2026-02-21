Mário Verri confirma pré-candidatura pautada em inclusão social e esporte

O vereador Mário Verri (PT) construiu uma trajetória ancorada em pautas sociais, especialmente nas áreas de esporte, cultura e inclusão em Maringá

Foto: Divulgação

Com mais de três décadas de atuação política e seis mandatos consecutivos na Câmara Municipal de Maringá, o vereador Mário Verri (PT) construiu uma trajetória ancorada em pautas sociais, especialmente nas áreas de esporte, cultura e inclusão. Agora, ao se posicionar como pré-candidato a deputado estadual, o parlamentar busca ampliar para o plano estadual uma agenda historicamente construída no âmbito municipal.

Natural de Maringá, nascido em 1966, Verri iniciou sua militância política ainda jovem, ao se filiar ao Partido dos Trabalhadores em 1985. Desde então, manteve vínculo contínuo com o partido e com movimentos sociais, consolidando uma base política ligada à organização comunitária e à participação popular.

Sua trajetória é marcada pela atuação direta junto à população, com forte presença em bairros e comunidades. Segundo o próprio parlamentar, o trabalho no gabinete sempre esteve voltado ao atendimento direto da população, à fiscalização do Executivo e à elaboração de projetos de lei orientados ao desenvolvimento social.

Essa construção política também dialoga com sua origem fora do setor público. Antes da carreira política, Verri atuou como empresário no ramo de calçados e confecções, além de ter participado de entidades como o Conselho Permanente do Jovem Empresário da Associação Comercial de Maringá (Acim).

Esporte como eixo estruturante de políticas públicas

Entre as principais bandeiras defendidas pelo vereador, o esporte ocupa posição central. A atuação nessa área remonta à sua própria trajetória pessoal, marcada pela prática esportiva e pela organização de atividades comunitárias desde a juventude.

Ao longo da carreira, Verri tem defendido o esporte como política pública estratégica, associando-o à prevenção de vulnerabilidades sociais. “Investir em esporte e lazer é investir em saúde e segurança”, sustenta o parlamentar, ao destacar que essas iniciativas ampliam oportunidades para crianças e jovens.

Esse posicionamento se materializou tanto em sua passagem pela Secretaria Municipal de Esportes quanto em iniciativas legislativas e no apoio a programas de incentivo ao esporte de rendimento, inspirados em modelos semelhantes à Bolsa Atleta, que contribuíram para o fortalecimento de diversas modalidades esportivas em Maringá.

Espaço Nelson Verri

Um dos principais marcos da atuação de Verri fora do Legislativo é a criação do Espaço Nelson Verri, fundado em 2005. A iniciativa, voltada à promoção da cultura e do esporte, tornou-se referência local em inclusão social, com mais de 14 mil pessoas atendidas ao longo dos anos.

O projeto, mantido sem recursos públicos diretos, atua especialmente com dança e atividades culturais, reforçando uma visão de política pública que articula Estado e sociedade civil. Para o vereador, cultura e esporte são instrumentos de transformação social e fortalecimento comunitário.

Pautas sociais

No campo legislativo, Verri também tem atuado em temas ligados à cidadania e aos direitos sociais. Um exemplo recente é a lei municipal que obriga organizadores de eventos a divulgarem mensagens de combate ao assédio, medida que insere Maringá no debate contemporâneo sobre segurança e respeito em espaços públicos. A iniciativa dialoga com uma linha de atuação que busca integrar políticas públicas a questões sociais emergentes.

Projeção estadual

A pré-candidatura a deputado estadual surge em um contexto de reconfiguração política no Paraná, especialmente com a aproximação das eleições de 2026. No caso de Verri, o movimento indica a tentativa de transpor uma base local consolidada para o cenário estadual. Com mais de 30 anos de vida pública, a atuação contínua em pautas sociais amplia sua projeção para além de Maringá e favorece o diálogo com um eleitorado mais diverso.

Ao apostar no esporte, na cultura e na inclusão como eixos estruturantes, Verri sinaliza uma estratégia de campanha baseada em políticas públicas de impacto direto na vida das pessoas.