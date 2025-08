Três homens são presos em Guaratuba, Matinhos e Paranaguá por estupros

Imagem ilustrativa: PMPR

A Polícia Civil do Paraná prendeu nesta segunda-feira (4), em Paranaguá, um homem, de 54 anos, condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, que na época tinha 15 anos.

Conforme o delegado Emmanuel Gustavo Brandão, as investigações tiveram início em 2020 por meio de uma denúncia anônima. A partir disso, diversas diligências e oitivas foram realizadas.

“Após a ação penal, o indivíduo foi condenado pela 2ª Vara Criminal de Paranaguá e a sentença teve a pena fixada em 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime prisional fechado”, informa.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário para cumprimento da pena.

Mangue Seco

Na tarde de sábado (2), um homem de 62 anos foi preso na Rua Adrianópolis, no bairro Mangue Seco, em Matinhos.

Durante patrulhamento, policiais reconheceram o suspeito em frente a uma residência e confirmaram que havia mandado de prisão contra ele pelo crime de estupro de vulnerável.

Ele foi preso e conduzido à Cadeia de Guaratuba.

Barra do Saí

Na manhã de sexta-feira (1º), um homem de 60 anos, com um mandado de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e de estupro, no balneário Barra do Saí, em Guaratuba.

A equipe foi acionada após denúncia de moradores locais, que informaram a presença de um homem procurado pela Justiça próximo a uma peixaria, na Rua Marine.

Após a abordagem, a pesquisa no sistema confirmou o mandado de prisão em aberto contra ele, com validade até 7 de dezembro de 2035, expedido pela Comarca de Guaratuba.

Foi dada voz de prisão ao homem, que foi algemado por segurança e encaminhado à Cadeia de Guaratuba.

Denúncias

Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da Polícia Civil ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.