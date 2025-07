Caieiras terá ampliação da rede de esgoto e estação elevatórias

Foto: Obras vão obrigar desvios no trânsito | fotos: Divulgação

A comunidade de Caieiras, em Guaratuba, receberá obras de ampliação no sistema de esgotamento sanitário. As obras começam nesta terça-feira (15) e preveem a instalação de 2,7 quilômetros de rede de esgoto e a construção de uma estação elevatória, que transportará o esgoto bruto até a Estação de Tratamento da Sanepar.

Com as obras de saneamento, mais de 200 novas ligações domiciliares serão viabilizadas. A conclusão está prevista para novembro deste ano.

O primeiro local a receber a obra será a Rua Projetada A. Na sequência, as ruas do Campo, Frederico do Nascimento, João Floriano da Costa, Saturnino Neves, Sebastião Satuca, do Caminho, Justina de Aguiar e Miguel das Neves serão as beneficiadas com a ampliação da rede.

“Este é um passo muito importante para o desenvolvimento de Guaratuba. Precisamos trabalhar desde já para conscientizar a população sobre os benefícios das novas ligações após o término das obras. A ponte irá transformar o turismo local, e o saneamento básico precisa acompanhar esse crescimento para garantir saúde e qualidade de vida aos turistas e moradores. São obras que levam o litoral paranaense a um novo patamar”, afirma Bruna Buldrini, diretora-executiva da Ambiental Paraná, empresa do grupo Aegea Saneamento, líder do setor privado de saneamento no Brasil, e responsável pelas obras, em parceria com a Sanepar.

Além de Guaratuba, a Ambiental Paraná é responsável pelo serviço de coleta e tratamento de esgoto em outros 15 municípios da região Centro-Litoral do estado, por meio da parceria público privada com a Sanepar. Em maio deste ano, a empresa também passou a operar o serviço em mais 36 cidades paranaenses.

Estas obras fazem parte de um investimento de aproximadamente R$ 2 bilhões, que a Ambiental Paraná realizará nos próximos anos na gestão do esgotamento sanitário de 52 municípios do Paraná.

Sobre Ambiental Paraná

A Ambiental Paraná é uma empresa da Aegea Saneamento, responsável, desde janeiro de 2024, pela operação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto, incluindo as atividades de execução de obras, operação, manutenção, ampliações, melhorias e implantações em 52 cidades do estado, por meio da Parceria Público Privada com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

Ela é responsável pelo atendimento de 16 municípios da região Centro-Litoral do Paraná e por outros 36 municípios da região Centro-Leste.