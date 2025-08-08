Ministério do Turismo faz consulta para mapear turismo de observação de aves no Brasil

Foto: SPVS / Divulgação

O Ministério do Turismo abriu uma chamada pública para mapear, de forma detalhada, os territórios, serviços e experiências ligadas ao turismo de observação de aves no Brasil. A iniciativa busca reunir dados que subsidiem políticas públicas voltadas ao fortalecimento desse segmento em crescimento no país.

Os interessados podem participar respondendo a um formulário eletrônico disponível AQUI. A consulta é voltada a observadores de aves, condutores, empreendedores, representantes do poder público, da iniciativa privada e do terceiro setor que atuam ou se relacionam com o aviturismo. O prazo para envio das contribuições vai até 30 de agosto.

A ação está alinhada à Estratégia Federal de Desenvolvimento (2020–2031), ao Plano Nacional de Turismo (2024–2027) e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“É fundamental que toda a cadeia envolvida no turismo de observação de aves participe dessa consulta. O diagnóstico em construção visa impulsionar o setor no Brasil, e isso envolve turistas, empreendimentos especializados, ONGs, poder público, empresários e gestores de unidades de conservação. Este é o momento de unirmos esforços para fortalecer as políticas públicas que nortearão o futuro do aviturismo no país”, afirma a consultora responsável pelo projeto, Cecília Licarião.

Reconhecido por aliar contato com a natureza, preservação ambiental e geração de renda, o turismo de observação de aves tem ganhado destaque no Brasil e no mundo. O mapeamento integra um amplo estudo liderado pelo Ministério do Turismo em parceria com a UNESCO.

“Acreditamos que o turismo de observação de aves tem o poder de regenerar. Com este mapeamento, estamos não apenas valorizando nosso patrimônio natural e cultural, mas também construindo, de forma participativa, políticas públicas que garantam um futuro mais sustentável”, destaca a coordenadora-geral de Produtos e Experiências Turísticas do MTur, Fabiana Oliveira.

O Brasil possui a terceira maior diversidade de aves do planeta, com 1.971 espécies registradas – sendo 293 endêmicas. O aviturismo movimenta setores como hospedagem, alimentação e transporte, além de gerar renda em comunidades locais, fortalecer a identidade cultural, recuperar áreas degradadas e estimular a educação ambiental e a pesquisa científica.

PARTICIPE DA LIVE

Para apresentar mais detalhes sobre o formulário e o projeto, a consultora Cecília Licarião realizará uma live neste sábado (9), às 18h30, no canal do YouTube @AvistarBrasil (https://www.youtube.com/watch?v=rB3T6LWpIr4).