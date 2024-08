Plano de Segurança de Barragens tramita na Assembleia há 5 anos

Brasil teve novo desastre com barragem nesta terça, desta vez no Mato Grosso do Sul

Deputado Requião Filho | foto: Eduardo Matysiak

Nesta terça-feira (20), o Brasil foi palco de mais um desastre com barragem, desta vez em uma rodovia do Mato Grosso do Sul. Um trecho da BR-163, entre os municípios de Jaraguari e Campo Grande, ficou totalmente interditado, além de afetar 100 casas em um condomínio da região.

No Paraná, o Projeto de Lei (403/2019) que cria o Plano de Segurança em Barragens, de autoria do deputado estadual Requião Filho, continua parado na Assembleia Legislativa do Paraná. O Projeto foi apresentado em maio de 2019 e ainda não foi pautado pela mesa diretiva da Casa Legislativa.

De acordo com o autor da proposta, o Paraná não possui dados concretos sobre as condições da maioria das 450 barragens existentes no Estado. A criação de um Plano para mapear as barragens da região faz parte de estratégias para prevenção de acidentes.

“Cada vez que uma nova barragem se rompe, aumenta a nossa responsabilidade diante da situação. O Poder Público precisa mapear situações de risco e garantir estratégias para prevenção de novos desastres”, explica Requião Filho.

Em maio de 2024, o Projeto foi encaminhado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná para receber parecer técnico, mas segue sem retorno para discussão dos parlamentares.

“Já são 5 anos de tramitação e ainda seguimos em passos lentos. Vamos esperar mais desastres e pessoas morrendo? A urgência existe porque o risco também existe. Estamos falando de calamidades que podem e devem ser evitadas”, finaliza o autor do Projeto.