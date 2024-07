Polícia Ambiental aplica multa de R$ 14 mil por desmatamento no Potreiro

Fotos: 3º Pel. / 1ª Cia / BPAmb-FV

Equipe da Polícia Ambiental – Força Verde em Guaratuba (3º Pelotão da 1ª Cia) atenderam, na semana passada, uma denúncia na área rural do município. A informação prestada pelo E-Protocolo, serviço interno do Governo do Paraná. sobre o corte de vegetação nativa em uma propriedade na localidade de Potreiro.

Em vistoria no local, que fica na região de serra, foi confirmada a suspeita. Foi constatado o corte de árvores em uma área de 3.300 metros quadrados.

Foi lavrado auto de infração ambiental por “destruição vegetação nativa, objeto de especial preservação, não passível de autorização para supressão”.

A área foi embargada.