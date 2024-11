Polícia Ambiental flagra crimes ambientais em Matinhos e Guaratuba

Ocupação irregular no Rio da Onça | foto: BPAmb

Policiais do 2° Pelotão Polícia Ambiental, com sede em Guaratuba, atenderam uma ordem de serviço, nesta sexta-feira (8), e identificaram uma ocupação irregular no bairro Rio da Onça.

Uma pessoa foi abordada e autuada por impedir a regeneração natural de vegetação nativa em uma área de 330 metros quadrados. Também recebeu uma multa de R$ 5 mil e irá responder a termo circunstanciado de infração penal.

No mesmo dia, em Guaratuba, os policiais ambientais embargaram uma área no bairro Vila Esperança, onde, no dia 30/10, havia sido encontrado, um depósito irregular de caliça.

Duas pessoas foram abordadas e autuadas. Elas ainda irão responder a termo circunstanciado de infração penal por obras e serviços poluidores.