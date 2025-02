Polícia divulga imagens de homem que carregou corpo em carrinho pelas ruas de Guaratuba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou imagens de um homem suspeito por um homicídio em Guaratuba. Ele carregou o corpo dentro de um saco plástico em um carrinho de coleta de material reciclável por diversas ruas e o jogou em um terreno baldio, no bairro Piçarras.

O corpo foi encontrado dois dias depois porque um vizinho sentiu um forte odor.

“A equipe (policial) iniciou imediatamente os levantamentos sobre o ocorrido, conseguindo coletar imagens de câmeras de segurança de duas residências da região. As imagens confirmaram que, no dia 18 de janeiro, por volta das 12h25, um homem usando chinelo claro, bermuda clara, sem camisa e boné claro, empurrando um carrinho de reciclagem, passou em frente a uma residência de esquina com um saco dentro do carrinho”, explica o delegado da Gabriel Caldeira.

Ele ainda para para comprar algo em um comércio e deixa o carrinho com o corpo na grama. Em outras imagens, o homem aparece retirando o saco de dentro do carrinho e arrastando-o para dentro de um terreno.

A vítima foi identificada como Welton Luis de Oliveira, de 41 anos, natural de Maringá.

Vídeo divulgado pela PCPR

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na identificação do procurado. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, 181, do Disque-Denúncia ou diretamente à equipe de investigação.